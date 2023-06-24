Хаос в Москве станет подарком для Украины на фоне контрнаступления, - CNN
Вооруженное восстание наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным проходит в лучшее время для украинского контрнаступления
Это отмечают аналитики CNN.
"Хаос в Кремле не мог наступить в лучшее время для Украины. То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников Вагнера, является подарком для страны, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским военным", – говорится в сообщении.
В CNN добавляют, что вдруг после 16 месяцев полномасштабной войны для украинцев есть что-то другое, на что смотреть, - как российские захватчики воюют между собой. Поэтому слово дня в Украине - "злорадство".
Отмечается, что в пятницу съемочная группа CNN на юге Украины была у линии фронта. Журналисты сообщают, что видели "большую концентрацию войск и вооружения", в том числе новейшего западного оружия, готового к наступлению.
- 23 июня российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Евгений Пригожин заявил, что 25 тыс. наемников идут разбираться с Сергеем Шойгу. 24 июня вагнеровцы вошли в Воронеж, центр Ростова-на-Дону и двигаются колоннами на Москву. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .
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