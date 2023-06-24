Это отмечают аналитики CNN.

"Хаос в Кремле не мог наступить в лучшее время для Украины. То, что президент России Владимир Путин назвал "вооруженным мятежом" наемников Вагнера, является подарком для страны, которая месяцами готовилась к контрнаступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по российским военным", – говорится в сообщении.

В CNN добавляют, что вдруг после 16 месяцев полномасштабной войны для украинцев есть что-то другое, на что смотреть, - как российские захватчики воюют между собой. Поэтому слово дня в Украине - "злорадство".

Отмечается, что в пятницу съемочная группа CNN на юге Украины была у линии фронта. Журналисты сообщают, что видели "большую концентрацию войск и вооружения", в том числе новейшего западного оружия, готового к наступлению.