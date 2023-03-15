Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас россияне вынуждены экономить ресурсы и концентрировать их на отдельных направлениях фронта. Не так широко, как они планировали. Ведь когда мы говорим о безграничных ресурсах россиян, в частности в боеприпасах и мобилизационном резерве, то возникает другая проблема. Если ресурс слишком велик и используется неэффективно, соответственно и результат будет другим. Не тот, на который россияне надеялись в начале вторжения в Украину", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что неупорядоченность действий в российской армии является преимуществом для ВСУ

"Главной проблемой для армии РФ, которая нам очень на руку, это хаос и неорганизованность. Именно это нам дает практические надежды на успешное контрнаступление ВСУ. Ведь даже если по определенным элементам россияне демонстрируют определенный прогресс, то в рамках штабной структуры и планирования боевых" действий царит хаос и неулаженность", - добавил он.