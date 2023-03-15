Хаос и неорганизованность в российской армии добавляют надежды на успешное контрнаступление ВСУ, - военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский убежден, что неорганизованность в российской армии является одним из преимуществ для ВСУ, чтобы провести успешное контрнаступление
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Сейчас россияне вынуждены экономить ресурсы и концентрировать их на отдельных направлениях фронта. Не так широко, как они планировали. Ведь когда мы говорим о безграничных ресурсах россиян, в частности в боеприпасах и мобилизационном резерве, то возникает другая проблема. Если ресурс слишком велик и используется неэффективно, соответственно и результат будет другим. Не тот, на который россияне надеялись в начале вторжения в Украину", - пояснил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, что неупорядоченность действий в российской армии является преимуществом для ВСУ
"Главной проблемой для армии РФ, которая нам очень на руку, это хаос и неорганизованность. Именно это нам дает практические надежды на успешное контрнаступление ВСУ. Ведь даже если по определенным элементам россияне демонстрируют определенный прогресс, то в рамках штабной структуры и планирования боевых" действий царит хаос и неулаженность", - добавил он.
- 15 марта в Институте изучения войны сообщили, что Кремлю рано или поздно придется выбирать между квалифицированными рабочими оборонно-промышленного комплекса и обученными солдатами, воюющими в Украине.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине по меньшей мере 161 520 военных, 3492 танка и 502 реактивные системы залпового огня.
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