ХАМАС заявил об авиаударе Израиля по больнице в Газе, ЦАХАЛ обвинил палестинских боевиков

Об этом пишет Al Jazeera.

Отмечается, что во время атаки в больнице Аль-Ахли в Газе находились сотни людей, в том числе вынужденно переселены из своих домов. По состоянию на данный момент в результате авианалета погибли более 500 человек. Большинство жертв - женщины и дети.

Впоследствии президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице в Газе.

Египет уже осудил нападение на арабскую больницу, назвав его "опасным нарушением международного гуманитарного права"

"Это умышленное нападение на гражданские объекты является опасным нарушением МГП и основных человеческих ценностей", – говорится в заявлении МИД.

Также с заявлением об осуждении атаки выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он призвал человечество принять меры, "чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в Газе".

Что говорит Израиль

В то же время спикер израильской армии Даниэль Хагари говорит , что до сих пор нет подробностей об атаке на больницу Аль-Ахли.

"Мы получим детали и сообщим общественность. Я не знаю, был ли это израильский авиаудар", – сказал он.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что пока неизвестно, был ли авианалет, который, как сообщается, повлек за собой сотни жертв, совершенный Израилем.

"Есть много авиаударов, много неудачных ракет и много фейковых отчетов ХАМА", – подчеркнул Хагари.

Однако, как передает телеканал i24 со ссылкой на ЦАХАЛ, по предварительному расследованию армии обороны Израиля, взрыв в больнице в Газе произошел из-за неудачного запуска ракеты ХАМАСом.

Впоследствии ЦАХАЛ сообщил , что взрыв в больнице вызван неудачным запуском ракеты группировкой "Исламский джихад".

"Согласно анализу оперативных данных ЦАХАЛ, в направлении Израиля был совершен ракетный удар противника, который привел к взрыву в районе больницы. По имеющейся разведывательной информации, поступившей из нескольких источников, ответственность за неудачную атаку несет "Исламский джихад", - говорится в сообщении .

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало. Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

Президент США Джо Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.