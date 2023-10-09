ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters

Об этом пишет Reuters.

Представитель ХАМАС Аль-Джазири Мусса Абу Марзук на вопрос "желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня" заявил, что группировка открыта для "чего-то подобного" и "всех политических диалогов".

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своей телевизионной речи к населению заявил, что страна находится в войне за существование и сравнил деятельность ХАМАСа с ИГИЛ. Это первая речь премьера с вечера субботы.

"Мы на третьем дне операции. Мы ведем операцию за наш дом, ведем войну, чтобы обеспечить наше существование, войну, в которой мы победим. Эту войну навязал нам мерзкий враг — дикари, воспевающие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершенные ХАМАСом, мир не видел со времен зверств ИГИЛ. Детей, арестованных и казненных вместе с их семьями, молодых девушек и парней, расстрелянных в спину, и другие зверства, которые я не буду здесь описывать", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что теперь весь мир знает, что "ХАМАС – это ИГИЛ".

"И мы победим ХАМАС так же как просвещенный мир победил ИГИЛ", - добавил Нетаньяху