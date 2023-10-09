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ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем о перемирии, — Reuters

9 октября, 2023 понедельник
23:20
Война в Израиле

Представитель ХАМАС заявил, что группировка открыта к переговорам с Израилем о перемирии, поскольку "цели были достигнуты"

Об этом пишет Reuters.

Представитель ХАМАС Аль-Джазири Мусса Абу Марзук на вопрос "желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня" заявил, что группировка открыта для "чего-то подобного" и "всех политических диалогов".

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своей телевизионной речи к населению заявил, что страна находится в войне за существование и сравнил деятельность ХАМАСа с ИГИЛ. Это первая речь премьера с вечера субботы.

"Мы на третьем дне операции. Мы ведем операцию за наш дом, ведем войну, чтобы обеспечить наше существование, войну, в которой мы победим. Эту войну навязал нам мерзкий враг — дикари, воспевающие убийство женщин, детей и стариков. Зверства, совершенные ХАМАСом, мир не видел со времен зверств ИГИЛ. Детей, арестованных и казненных вместе с их семьями, молодых девушек и парней, расстрелянных в спину, и другие зверства, которые я не буду здесь описывать", - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что теперь весь мир знает, что "ХАМАС – это ИГИЛ".

"И мы победим ХАМАС так же как просвещенный мир победил ИГИЛ", - добавил Нетаньяху

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.  Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газы.

Боевики ХАМАС в свою очередь ответили, что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Мир
Израиль
Палестина
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