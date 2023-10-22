ХАМАС заявил, что в Газе погибли более 4,5 тысяч палестинцев
Министерство здравоохранения, которое упорядочивается боевикам ХАМАСа, заявило, что в Газе количество погибших в результате ракетных атак возросло до 4 651 палестинца
Об этом пишет Sky News.
С 7 октября был убит 4651 палестинец, 40% из которых были детьми. Также известно, что более 14 245 человек получили ранения, 70% из них – дети и женщины.
В то же время представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил, что за прошедшие сутки в результате израильских ударов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей.
- Приблизительное количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 212 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.7Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное