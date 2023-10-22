ХАМАС заявил, что в Газе погибли более 4,5 тысяч палестинцев

Об этом пишет Sky News.

С 7 октября был убит 4651 палестинец, 40% из которых были детьми. Также известно, что более 14 245 человек получили ранения, 70% из них – дети и женщины.

В то же время представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил, что за прошедшие сутки в результате израильских ударов погибли 266 палестинцев, в том числе 117 детей.