ХАМАС выразил готовность освобождать гражданских заложников, - NBC

Об этом сообщает NBC News.

ХАМАС заявил о своей готовности отпустить пленных женщин и детей, однако признал, что не располагает всеми заложниками, которых захватил во время атаки на Израиль 10 дней назад, сказали бывшее американское должностное лицо, причастное к переговорам.

По словам источников агентства, часть заложников находится на контроле Палестинского исламского джихада, другой группы, действующей в Газе, а другая часть в руках "случайных граждан Газы, воспользовавшихся ситуацией", сказал экс-чиновник США. ХАМАС, имеющий власть над Газой, пытается взять под свою опеку всех пленных, но утверждает, что не может этого сделать из-за постоянной бомбардировки.

Источники рассказали об этом вскоре после того, как старший представитель ХАМАС сказал, что группа готова немедленно выпустить всех гражданских заложников – как иностранцев, так и израильтян – при условии прекращения воздушных ударов по Газе. Представитель сказал, что заключенных можно выпустить через час, если Израиль согласится на их требования. Он заявил, что в Газе нет безопасных мест для их увольнения.

Гершон Баскин, израильский активист, считает, это то же самое, что и сообщение МИД Ирана в понедельник. "Я думаю, что это ложный месседж, психологическая война. Это ничего не значит".

Он сказал, что это невозможно, потому что Израиль не даст никаких обещаний о прекращении атак и ХАМАС это понимает. Баскин считает, что единственный путь к соглашению - это если ХАМАС отпустит женщин, детей, пожилых и больных людей взамен на палестинских женщин и находящихся в Израиле детей.