ХАМАС выразил готовность освобождать гражданских заложников, - NBC
После напряженных переговоров, в которых участвовали представители США, Израиля и Катара, ХАМАС заявил о готовности отпустить пленных гражданских заложников
Об этом сообщает NBC News.
ХАМАС заявил о своей готовности отпустить пленных женщин и детей, однако признал, что не располагает всеми заложниками, которых захватил во время атаки на Израиль 10 дней назад, сказали бывшее американское должностное лицо, причастное к переговорам.
По словам источников агентства, часть заложников находится на контроле Палестинского исламского джихада, другой группы, действующей в Газе, а другая часть в руках "случайных граждан Газы, воспользовавшихся ситуацией", сказал экс-чиновник США. ХАМАС, имеющий власть над Газой, пытается взять под свою опеку всех пленных, но утверждает, что не может этого сделать из-за постоянной бомбардировки.
Источники рассказали об этом вскоре после того, как старший представитель ХАМАС сказал, что группа готова немедленно выпустить всех гражданских заложников – как иностранцев, так и израильтян – при условии прекращения воздушных ударов по Газе. Представитель сказал, что заключенных можно выпустить через час, если Израиль согласится на их требования. Он заявил, что в Газе нет безопасных мест для их увольнения.
Гершон Баскин, израильский активист, считает, это то же самое, что и сообщение МИД Ирана в понедельник. "Я думаю, что это ложный месседж, психологическая война. Это ничего не значит".
Он сказал, что это невозможно, потому что Израиль не даст никаких обещаний о прекращении атак и ХАМАС это понимает. Баскин считает, что единственный путь к соглашению - это если ХАМАС отпустит женщин, детей, пожилых и больных людей взамен на палестинских женщин и находящихся в Израиле детей.
- Депутат кнессета от партии "Наш дом Израиль" Евгений Сова отметил , что сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей.
- Кардинал Пьербаттиста Пицбалла, патриарх Иерусалима, заявил 16 октября, что готов обменять себя на израильских детей, которых ХАМАС взял в заложники и удерживает в Газе.
- 17 октября ХАМАС начал обнародовать видео с пленниками, на одном из которых видно, как молодая женщина получает медицинскую помощь после операции с переломанной костью руки. Израиль и Франция осудили этот поступок.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.14
- EUR Покупка 39.52Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное