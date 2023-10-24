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ХАМАС: в Газе погибли 5 тыс. гражданских, среди них 2 тыс. детей

24 октября, 2023 вторник
16:18
Мир

Израиль начал усиливать авиационные удары перед ожидаемым наземным нападением, что привело к росту числа гражданских жертв. Всего с начала войны погибли 5 тысяч палестинцев, среди которых 2 тысячи детей

Об этом сообщает The Hill .

По данным Министерства здравоохранения Газы, возглавляемого ХАМАСом, с начала войны было убито более 5 тысяч палестинцев, в том числе более 2 тысяч детей.

Во вторник, 24 октября, Израиль объявил об усилении кампании авиационных ударов в Газе в рамках подготовки к ожидаемому наземному нападению.

Отмечается, что в понедельник, 23 октября, Армия обороны Израиля нанесла более 400 ударов по Газе, что более 320 ударов накануне. По заявлению израильского правительства эти удары были направлены против руководства ХАМАС и военных объектов, но в результате конфликта погибло все больше гражданских лиц.

Новая волна ударов была нанесена по целям по всей Газе, в том числе на юге, где ЦАХАЛ приказал гражданскому населению скрыться во избежание опасности.

"Мы продолжаем наносить сильные удары по городу Газа и его окрестностям, где ХАМАС строит свою террористическую инфраструктуру, где ХАМАС стягивает свои войска", - заявил спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ожидаемое наземное вторжение в Газу вызвало опасения по поводу эскалации конфликта, поскольку группы боевиков по всему региону намекают, что они могут присоединиться к борьбе, если Израиль отправит войска в регион.

Однако США советуют Израилю отложить вторжение, утверждая, что эта тактика может помочь освободить более 200 заложников, которые все еще находятся под контролем ХАМАС.

Сенатор США от Вермонта Питер Уэлч сделал аналогичное заявление, призвав израильских военных не вводить свои войска в Газу.

"Несомненно, что неизбежное наземное вторжение будет катастрофическим для невинных палестинцев в Газе и поставит под угрозу срочные усилия по спасению заложников", - сказал он в своем заявлении. - Израиль имеет абсолютное право атаковать ХАМАС за жестокое, отвратительное убийство более 1400 израильтян и захват более 200 заложников".

"Но Израиль также несет ответственность за защиту палестинского гражданского населения, проживающего в Газе, в том числе миллиона детей", - добавил Уэлч. - Уже погибли более 5 000 палестинцев".

  • 22 октября министерство здравоохранения, которое упорядочивается боевикам ХАМАСа, заявило, что в Газе количество погибших в результате ракетных атак возросло до 4 651 палестинца .
  • Приблизительное количество заложников, удерживаемых боевиками группировки ХАМАС, возросло до 222 человек, сообщил представитель Армии обороны Израиля.

  • Эмир Катару призвал международное сообщество не давать Израилю "неограниченное разрешение на убийство" палестинцев. Он назвал это опасной эскалацией, угрожающей глобальной безопасности.

Израиль
Палестина
Ближний восток.
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
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