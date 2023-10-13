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ХАМАС уговаривает "Хезболлу" присоединиться к войне против Израиля, все может решиться в течение суток, - посол Украины в Ливане

13 октября, 2023 пятница
16:54
Мир

Существует возможность расширения фронта вокруг Израиля. ХАМАС пытается убедить Хезболлу присоединиться к боевым действиям против Израиля

Об этом рассказал Полномочный Посол Украины в Ливане 2016-2022 гг. Игорь Осташ в эфире телеканала "Еспресо".

Сейчас в Ливане находится Министр иностранных дел Ирана, встречавшийся с премьер-министром Ливана, руководством Хезболлы и ХАМАСа, отметил дипломат.

"В Бейруте находится часть руководства ХАМАСА, это очень важный фактор. ХАМАС пытается убедить Хезболлу присоединиться к войне против Израиля. Существует возможность расширения фронта вокруг Израиля посредством включения групп, находящихся в орбите Ирана. Речь идет о Сирии и Ливане", – сообщил Осташ.

Однако не стоит путать позицию Ливана и ливанскую боевую группировку "Хезболла". Ведь Ливан как государство делает все возможное для того, чтобы не быть причастным к конфликту.

"В Ливане сейчас очень серьезный экономический кризис. Ливан не хочет повторения произошедшего в 2006 г., когда после обстрела Хезболлой Израиля, Израиль зашел в Ливан на глубину более 20 км. Тогда была уничтожена очень большая часть инфраструктуры Ливана. Поэтому правительство Ливана сейчас делает все возможное, чтобы не допустить эскалации и вхождения Хезболлы в эту войну", - объяснил дипломат.

По его словам, все может решиться в течение суток.

"Мы практически на пороге возможной и очень серьезной войны. Все может решиться в течение суток. Мы знаем, что этот разговор об эвакуации граждан планируется на сутки, а дальше все возможно. Нереально эавкуировать около миллиона людей и большое количество международных организаций, которые сейчас находятся. в секторе Газы. Поэтому ситуация очень тревожная и хочется надеяться, что здесь победит здравый смысл", - резюмировал Игорь Осташ.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газы и освобождения всех заложников.

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