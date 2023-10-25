ХАМАС своим запугиванием создает послание не только израильтянам, а всему миру, - израильский политолог

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Идеология ХАМАСа в последнее время радикализировалась. Сама по себе идеология исходит из того, что частью их доктрины является устрашение. Отрезание голов, произошедшее в пограничных поселках, вырезание млоаденцев из животов беременных женщин, убийство стариков, детей, издевательство над живыми и трупами, являются их стандартной стратегией. Они пытаются показать всем, что их ждет в случае отказа от компромисса. Это послание не только израильтянам, а всему миру в целом", - отметил Ханин.

По его словам, все действия ХАМАСа являются запугиванием.

"Более половины выступали за войну с Израилем до победного конца. Понятно, что такие подходы не могут быть ничем иным как устрашением. Это попытка втянуть Израиль в определенные действия, в которых заинтересованы их "патроны". Но с точки зрения ХАМАСа, это реальное самоубийство. Шансов на то, что руководство останется в живых очень мало", - резюмировал Ханин.