ХАМАС сделал подарок Путину, война в Украине ощущается даже в Арктике. Акценты мировых СМИ 10 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 10 октября.

Подарок ХАМАС для Владимира Путина

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Мировые СМИ озабочены эскалацией войны в Израиле и последствиями для глобального порядка. В частности, в Politico написали статью, что Россия наслаждается – и частично подпитывает – хаос в серии глобальных вспышек, отвлекающих энергию Запада от Украины.

"Жестокое нападение ХАМАС на Израиль произошло в день рождения Владимира Путина", - пишут журналисты - "Такой катастрофический шок в сфере безопасности на Ближнем Востоке, вероятно, был приятным сюрпризом для российского президента, чей стратегический приоритет - отвлечь поддержку и внимание Запада от Украины. Масштабный "пожар" в Израиле рискует сделать именно это".

Там добавляют, что на самом деле Путин не разжег все эти кризисы, но теперь он с удовольствием подливает масла в огонь и играет ими в свою пользу. "Он наслаждается хаосом", – отмечают журналисты.

Кремлевские пропагандисты уже распространяют нарратив о том, что война на Ближнем Востоке является победой для России, а деньги для Украины иссякнут.

"Это был, наверное, самый лучший подарок Путину на день рождения. Нападение на Израиль разделит внимание, учитывая естественную сосредоточенность США на Израиле", – сказал дипломат ЕС.

"Мы надеемся, что это не будет иметь драматического влияния на поддержку Украины, но, конечно, будет многое зависеть и от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. Если мы действительно хотим быть геополитическим Европейским Союзом, мы должны быть в состоянии справляться с несколькими кризисами одновременно".

В Вашингтоне предполагают, что атаки ХАМАС на Израиль снизят внимание США к Украине, которая и так поглощена последствиями устранения на прошлой неделе спикера Кевина Маккарти группой республиканцев-сторонников жесткой линии — частью той же группы. консерваторов, стремившихся сократить помощь Украине. Сейчас разворачивается борьба за преемника Маккарти, что усложняет для администрации Байдена получение одобрения Конгресса на любую дополнительную помощь, которую она может захотеть оказать Израилю.

Чувствуя угрозу того, что Запад может вот-вот потерять внимание к Киеву, президент Украины Владимир Зеленский обыгрывает мнение о том, что поддерживающие ХАМАС Иран и Россия являются близкими союзниками, и считает борьбу с Россией и борьбу с исламистскими боевиками как одно и то же.

"Израильские журналисты, которые были здесь, в Украине, в Буче, сейчас говорят, что видели такое же зло, где пришла Россия. Такое же зло. И разница лишь в том, что есть напавшая на Израиль террористическая организация, а здесь есть террористическое государство, напавшее на Украину", - говорит Зеленский.

Россия давно "ухаживала" за исламистскими боевиками, а лидер ХАМАС Исмаил Хания и другие официальные лица недавно посетили Москву. После субботних штурмов россияне быстро сняли пыль со старых планов вернуть границы Израиля туда, где они были в 1967 году. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что созданию палестинского государства препятствует "разрушительная политика" США, и можно было услышать почти довольно "мурлыканье", когда злорадный бывший президент Дмитрий Медведев отверг нападения ХАМАСа как "ожидаемое развитие событий" и обратил свой гнев против Запада.

Спикер Кремля Дмитрий Песков также радостно утверждал, что финансирование Украины теперь неизбежно сократится.

Большой вопрос состоит в том, насколько далека рука Кремля за этим идеальным штормом нарастающих кризисов – в Израиле, Косово, на Кавказе и в Африке – накатывающихся на Америку и Европу. Для многих соблазнительно видеть именно Путина, как вдохновителя или марионетковода, разжигающего больше конфликтов, чем Запад может справиться.

В CNN считают , что война Израиля с ХАМАС повлечет за собой глубокий и широкий политический шок в мире. Ведь такие катаклизмы, как нападение ХАМАС на Израиль, вызывают глубокие политические потрясения и стратегические трансформации, которые никто не мог предусмотреть.

Ракетные обстрелы, захват заложников и массовые убийства в Израиле произошли тогда, когда мировой порядок уже находится в поворотной точке, когда эпоха после холодной войны была сметена вторжением России в Украину и ростом сверхдержавы Китая. мирных жителей на израильском музыкальном фестивале, ужасные рассказы о разорванных семьях и первом жестоком взрыве израильских репрессивных атак на Газу – ошеломляют мир. , в арабском мире и во всем мире", - отмечают американские журналисты.

В США нападение ХАМАСа сравнивают с атаками 11 сентября 2001 года – как сравнительно низкотехнологичное нападение на гражданское население, нарушившее спокойствие более мощного и опытного противника, частично из-за того, что бросило вызов воображению оценщиков угроз в самодовольстве национальной безопасности.

Урок этой исторической травмы заключался в том, что политические и военные шаги, предпринятые американскими и другими лидерами, когда нормальная политика возвращалась к жизни, не просто изменили мир из-за военных действий. Они освободили чрезвычайные политические силы в таких странах, как Соединенные Штаты и Великобритания, создав условия, которые все еще влияют на общество и выборы.

Возможно, именно здесь находится Израиль. Еврейскому государству не чужды ракетные обстрелы из Газы или Ливана, а также взрывы автобусов и смертники. Но захватчики ХАМАС просто разбили иллюзии израильтян относительно собственной безопасности глубже, чем когда-либо после войны Судного дня в 1973 году, когда египетские и сирийские войска вместе их атаковали. Это чувство эмоционального возбуждения обусловит ответ Израиля в ближайшие дни и повлияет на реакцию остального мира на его отпор.

Последствия войны в Украине ощутимы даже в далекой Арктике

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The Guardian написали статью об отдаленном от всего мира норвежском городе Баренцбурге, который также чувствует "холод" украинской войны.

Отношения между российской и украинской общинами города Шпицберген ухудшаются, а местная туристическая компания обвиняется в том, что она является "рукой российского государства".

"Баренцбург поздравляет вас", - белые буквы на русском языке над доком. С того момента, как посетители сошли с лодки, почти не осталось сомнений, кто, по крайней мере, символически управляет этим маленьким городком с несколькими сотнями жителей посреди Северного Ледовитого океана. На постройках развеваются русские флаги. Местный паб "Красный Медведь" берет плату в рублях. Бюст Ленина смотрит на фьорд, за ним провозглашающий монумент: "Наша цель — коммунизм!"

Но это не Россия, а Норвегия. Шахтерский город, возможно, принадлежавший Советскому Союзу (а впоследствии и России) с 1932 года, но расположен на Арктическом архипелаге Шпицберген, который однозначно принадлежит Норвегии. Согласно договору, составленному в 1920 году, правительство Норвегии имеет "полный и абсолютный суверенитет" над Шпицбергеном в обмен на равные права на жительство для граждан стран, подписавших договор, включая Россию.

До недавнего времени жители Баренцбурга, преимущественно россияне и украинцы, имели очень теплые отношения со своими преимущественно норвежскими арктическими соседями вдоль побережья в поселке Лонгьир. Были регулярные культурные обмены с посещением симфонических оркестров и детских хоров, соревнования по шахматам и соревнования.

Но после вторжения России в Украину два сообщества оказались на грани последней точки взаимодействия Запада с Россией. И настроение стало резко ледяным.

9 мая, в день, который в России отмечают память о победе Советского Союза над нацистской Германией, российский генеральный консул Андрей Чемерило возглавил парад десятков машин и вертолета с российскими флагами. На другом параде в заброшенном советском угольном поселке Пирамида сфотографировали бульдозер с сепаратистским флагом "Донецкой народной республики". Через несколько месяцев в июле российские официальные лица провели парад ко Дню ВМС с небольшой флотилией лодок в норвежских водах.

Для критиков России это очень похоже на пропаганду, демонстрирующую доминирование России в Арктике; военную позицию на стратегически важной территории, принадлежащей члену-основателю НАТО.

Российские власти это отрицают, называя такие меры традиционными. Но Терье Ауневик, лидер группы либеральной партии Норвегии в местном совете, говорит, что Россия резко усилила националистическую деятельность. Ранее 9 мая в Баренцбурге было дружно "ежегодно между людьми" с подарками, речами и музыкой. Но сейчас, говорит он, "это странная ситуация с флагами и вертолетами. Я никогда не видел такого за 25 лет, которые я здесь".

Официальный туристический совет Visit Svalbard больше не рекламирует путешествия ни в одно из российских поселений, и большинство норвежских туристических операторов полностью прекратили туда поездки из-за вторжения России. Visit Svalbard описал баренцбургскую туристическую компанию Arctic Travel Company Grumant, принадлежащую горнодобывающей компании "Траст Арктикуголь", как "протянутую руку российского государства".

Тем, кто все-таки собирается посетить Баренцбург, жители Лонгира часто советуют выключить телефоны и ноутбуки, чтобы избежать возможной российской слежки.

Ронни Брунволл, генеральный директор Visit Svalbard, говорит, что невозможно предсказать, когда отношения между двумя сообществами улучшатся. "Во-первых, война, очевидно, должна прекратиться", - говорит он. "Но процесс после этого мы не можем предусмотреть".