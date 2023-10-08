ХАМАС отказался от переговоров при посредничестве Египта по поводу израильских заложников, - СМИ
Египетские источники, знакомые с посредничеством под руководством Каира между правительством Израиля и палестинским руководством в Секторе Газа, рассказали о попытках договориться о заложниках, взятых боевиками ХАМАСа на израильской территории
Об этом в воскресенье, 8 октября 2023, пишет панарабская газета Al-Arabi Al-Jadeed.
По информации издания, во время телефонных звонков, которые имели место вечером в субботу, 7 октября, официальные лица Израиля требовали вмешательства Египта для начала переговоров по "скорому освобождению раненых и заложников пожилого возраста".
Источник, пожелавший остаться анонимным, обнаружил, что Каир передал израильские сообщения руководителям ХАМАС, включавшим оговорки об использовании израильских пленных в качестве живых щитов.
Кроме того, как утверждается, израильская сторона попросила официальных лиц в Главной разведывательной службе Египта о помощи в "определении координат районов, где могли быть размещены заложники, чтобы избежать нападения на них".
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Другой источник сообщил, что американская администрация из-за ряда коммуникаций на военном и разведывательном уровнях призвала Каир надавить на ХАМАС, чтобы группировка остановила дальнейшее развитие насилия.
Египетский источник объяснил Al-Arabi Al-Jadeed, что руководство организации ХАМАС подтвердило во время контактов с ним, что прекращение огня не является предметом соглашения, и что если Тель-Авив хочет остановить войну, он должен прекратить огонь в одностороннем и полном порядке. воздержаться от бомбардировок "Сектора Газы", и тогда ХАМАС "пересмотрит свои планы".
Кроме того, ХАМАС отказался предоставить какую-либо информацию относительно количества израильских заложников и мест их пребывания, ведь "эта информация является неотъемлемой частью процесса освобождения палестинцев из израильских тюрем и новых требований, которые возникнут позже".
По данным тех же египетских источников Al-Arabi Al-Jadeed, состоялся разговор на уровне официальных лиц разведок Египта и Ирана. Беседа ограничилась обменом видением текущей ситуации в секторе Газа.
Вместе с тем, в комментарии газете The Times of Israel, израильские чиновники, имена которых, правда, не называются, отрицали сообщения о подобных переговорах при посредничестве Египта.
"Сейчас мы боремся с террористами на территории Израиля. Сейчас мы не ведем никаких разговоров о заложниках", – цитирует The Times of Israel одного из своих собеседников.
- Израиль подтверждает пребывание не менее 100 своих граждан в зарубежниках в группировку ХАМАС. Среди них есть как гражданские, так и военные обоих полов.
- В отличие от предыдущих обострений арабо-израильского конфликта, утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАСа и Исламского джихада оккупировали 7 территориальных общин Израиля, прилегающих к Сектору Газы.
- Израиль впервые с 1973 года объявил состояние войны .
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