ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах

Об этой группировке сообщили в соцсетях.

"В ответ на усилия Катара, бригады "Аль-Кассам" уволили двух американских граждан (матерь и ее дочь) по гуманитарным соображениям, а также, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными" , – говорится в сообщении ХАМАСа.

Издание СNN отмечает, что женщины передали Красному Кресту. Мать и дочь отпустили из-за плохого состояния здоровья матери.

Пока представители США и Израиля не комментировали информацию, обнародованную ХАМАСом.