ХАМАС освободил двух американок, которых держал в заложницах
Вооруженное формирование ХАМАС освободило двух гражданок США, мать и дочь, удерживаемых в заложницах: женщин передали Красному Кресту
Об этой группировке сообщили в соцсетях.
"В ответ на усилия Катара, бригады "Аль-Кассам" уволили двух американских граждан (матерь и ее дочь) по гуманитарным соображениям, а также, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными" , – говорится в сообщении ХАМАСа.
Издание СNN отмечает, что женщины передали Красному Кресту. Мать и дочь отпустили из-за плохого состояния здоровья матери.
Пока представители США и Израиля не комментировали информацию, обнародованную ХАМАСом.
- Ранее депутат кнессета от партии "Наш дом Израиль" Евгений Сова отметил, что сообщения о том, что их родные находятся в руках ХАМАСа, получили 199 израильских семей.
- Кардинал Пьербаттиста Пицбалла, патриарх Иерусалима, заявил 16 октября, что готов обменять себя на израильских детей, которых ХАМАС взял в заложники и удерживает в Газе.
- 17 октября ХАМАС начал обнародовать видео с пленниками, на одном из которых видно, как молодая женщина получает медицинскую помощь после операции с переломанной костью руки. Израиль и Франция осудили этот поступок.
- Позже после напряженных переговоров, в которых участвовали представители США, Израиля и Катара, ХАМАС заявил о готовности отпустить пленных гражданских заложников.
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