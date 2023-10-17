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ХАМАС опубликовал видео с израильскими пленными, ЦАХАЛ считает это психологическим террором

17 октября, 2023 вторник
12:04
Мир

ХАМАС начинает обнародовать видео с пленниками, на одном из которых видно, как молодая женщина получает медицинскую помощь после операции с переломанной костью руки. Представители ЦАХАЛа заявили, что на видео ХАМАС пытаются выглядеть гуманными, хотя на самом деле они являются террористической группировкой

Об этом сообщает The Hill .

Считается, что среди тех, кого ХАМАС захватил в заложники в секторе Газа во время нападения 7 октября, были женщины и дети, в том числе младенцы.

На новом видео, опубликованном в понедельник, видна молодая женщина, лежащая в постели и получающая медицинскую помощь. Ее руку перевязывают после недавней операции по стабилизации, вероятно, сломанной кости.

На другом кадре она сидит и смотрит в камеру, объясняя свое имя, возраст и то, что ее доставили в Газу из южного израильского города Сдерот после музыкального фестиваля Supernova.

"Привет, я Мия Шэм, 21-летняя девушка из города Шохам. Сейчас я нахожусь в Газе", – говорит она. "Я вернулась рано утром в субботу из района Сдерота, я была на вечеринке. Я была серьезно ранена в руку. Меня отвезли в Газу. Здесь, в больнице, мне сделали операцию на руке, которая длилась три часа".

"Они заботятся обо мне, - продолжила она, - они лечат меня, дают мне лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня как можно быстрее вернули домой, к моей семье, к моим родителям, к моим братьям и сестрам. Пожалуйста. , заберите нас отсюда как можно быстрее. Пожалуйста.

Однако, опубликованное видео Спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари назвал "психологическим террором". Об этом информирует The Times of Israel .

"Это психологический террор ХАМАС против граждан Израиля. Мы понимаем, что таких видео будет больше", - заявил Хагари.

Представитель ЦАХАЛа отметил, что на видео, опубликованных ХАМАСом, "они пытаются изобразить себя гуманными. Однако они являются ужасной террористической организацией, ответственной за убийства и похищения младенцев, детей, мужчин, женщин и пожилых людей. Сейчас мы разворачиваем все разведывательные и оперативные разведывательные и оперативные разведывательные и оперативные разведывательные. для возвращения всех заложников – включая Мию».

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

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