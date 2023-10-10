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Обновлено

ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля

10 октября, 2023 вторник
16:18
Мир

В ответ на массированные обстрелы сектора Газы военными Израиля ХАМАС совершил ракетные обстрелы по центральным городам Израиля, включая Ашкелон, Тель-Авив, Ришон-Ле-Цион

Об этом сообщает The Times of Israel.

Представитель бригады Изз ад-Дин аль-Кассам ХАМАСа под псевдонимом Абу Обейда угрожает южному прибрежному городу Ашкелон масштабным ракетным ударом в ближайшие часы.

"В ответ на преступление врага, заставившее наших людей покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газы, мы даем жителям оккупированного города Ашкелон срок до 17:00, чтобы они покинули его", - заявил Абу Обейда.

Вскоре стало известно о том, что ХАМАС нанес удар по центральным городам Израиля. Об этом сообщает Ynet .

"Во вторник были осуществлены ракетные обстрелы центральных городов Израиля, включая Ашкелон, Тель-Авив, Ришон-Ле-Цион. По заявлению ХАМАС, он также выпустил ракеты, направленные на аэропорт Бен-Гурион", - говорится в сообщении.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. Всего 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.  Израиль также объявил про полную энергетическую и продовольственную блокаду сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Израиль
Палестина
Война в Израиле
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