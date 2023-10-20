"ХАМАС и Путин имеют много общего", - Байден анонсировал срочный бюджетный запрос в Конгресс для Украины и Израиля
В ночь с 19 на 20 октября по киевскому времени президент США Джо Байден выступил с речью о войне в Украине и Израиле
Видео речи Байдена транслировал "Голос Америки".
В видео-обращении Джо Байден объяснил, что общего у президента РФ Владимира Путина и ХАМАСа.
"ХАМАС и Путин - это разные угрозы, но у них много общего. Они хотят уничтожить соседнюю демократию. ХАМАС объявил своей целью - уничтожение Израиля и убийство израильтян. Между тем Путин отрицает, что у Украины есть право на государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.
Президент США Джо Байден также анонсировал "срочный бюджетный запрос" в Конгресс. Он должен профинансировать потребности Украины и Израиля.
"Это разумная инвестиция. Дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и преуспевающий мир для наших детей и внуков", - заявил Байден.
- Утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.
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