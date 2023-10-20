"ХАМАС и Путин имеют много общего", - Байден анонсировал срочный бюджетный запрос в Конгресс для Украины и Израиля

Видео речи Байдена транслировал "Голос Америки".

В видео-обращении Джо Байден объяснил, что общего у президента РФ Владимира Путина и ХАМАСа.

"ХАМАС и Путин - это разные угрозы, но у них много общего. Они хотят уничтожить соседнюю демократию. ХАМАС объявил своей целью - уничтожение Израиля и убийство израильтян. Между тем Путин отрицает, что у Украины есть право на государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.

Президент США Джо Байден также анонсировал "срочный бюджетный запрос" в Конгресс. Он должен профинансировать потребности Украины и Израиля.

"Это разумная инвестиция. Дивиденды от них будут служить следующим поколениям американцев. Помогите нам уберечь американские войска от опасности. Помогите нам построить более безопасный, мирный и преуспевающий мир для наших детей и внуков", - заявил Байден.