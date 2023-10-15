ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль - создать гуманитарные коридоры для жителей Газы, - Папа Римский

Об этом сообщает Vatican News.

Папа Франциск в своем последнем обращении по поводу ситуации в Израиле и Палестине также обратил внимание на присутствие украинских флагов на площади Святого Петра, и призвал помнить об Украине.

"Пожалуйста, пусть не проливается больше невинная кровь, ни в Святой Земле, ни в Украине, ни где-либо! Хватит! Войны – это всегда поражение, всегда", - призвал Папа Франциск в конце воскресной молитвы с паломниками 15 октября 2023 года.

Обращаясь с молитвой "Ангел Господень" к молящимся, собранным на площади Святого Петра, и всем, кто слушал его через средства коммуникации, Святейший Отец отметил, что с чувством великой печали следит за событиями в Израиле и Палестине.

"Я постоянно думаю о многочисленных жертвах, особенно о детях и стариках. Снова призываю освободить заложников и решительно настаиваю на том, чтобы дети, больные, старики, женщины и все гражданские лица не становились жертвами конфликта. Гуманитарное право должно уважаться, особенно в Газе, где существует неотложная необходимость гарантировать гуманитарные коридоры и оказать поддержку всему населению. Братья и сестры, уже погибло очень много людей", - сказал он, призывая к прекращению кровопролития.

В частности, Папа отметил, что его беспокойство кризисом в Нагорном Карабахе не уменьшилось.

"В дополнение к гуманитарному положению перемещенных лиц, которое является серьезным, я также хотел бы обратиться с особым призывом о защите монастырей и мест культа в регионе, – сказал он. – Надеюсь, что, начиная от власти и всех жителей, они будут уважаться и защищаться как часть местной культуры, выражение веры и знак братства, что делает возможным совместную жизнь в различиях".

После объявления о публикации Апостольского вразумления о духовном наследии святой Терезы от Младенца Иисуса, Папа, приветствуя разные группы паломников, обратил особое внимание на присутствующих украинцев. "Я вижу флаги Украины: не будем забывать страдающую Украину", - сказал он, прежде чем попрощаться и закрыть встречу.