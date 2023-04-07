Халява для Украины, депутатский писсуар и укус панды – 5 книг о нешаблонном мышлении
Авторы этих книг иначе смотрят на мир, решая проблемы нестандартным способом. В принципе, это нетрудно, если речь идет о литературе, - а как о жизни? Оказывается, в реальности это так же работает. То есть то, как вы сформулируете проблему, определит, какое решение вы примете, изменив свою жизнь. Но сначала следует изменить взгляд на проблему, назвав вещи своими именами. И говорят, что результат будет радикальным. Не как в литературе, а как в жизни
Учитывая популярность в Украине идеи халявы, которую государство должно раздать нуждающимся, наказав успешных, книга Томаса Совелла "Дискриминация и неравенство" (К.: Наш Формат) кажется весьма актуальной. Ведь она именно о том, почему в мире царит немало неравенств и что этому предшествует. И речь даже не о том, почему женщины представлены в Кремниевой долине меньше, чем мужчины; почему у темнокожих и латиноамериканских хорошо учащихся школьников меньше друзей среди своей этнической группы, чем у школьников из других групп; и в конце концов не стоит ли государству скорректировать все это неравенство и "непропорциональное представительство", очевидно, проявление дискриминации, расизма и сексизма. Ведь суть вопроса – не только в проблемах Америки - подобная ситуация существует везде, что обуславливает экономическое и социальное неравенство между разными группами. В книге собран широкий спектр эмпирических доказательств, чтобы опровергнуть идею о том, что различные экономические результаты можно объяснить любым одним фактором. В ней анализируются человеческие последствия преобладающего общественного видения этих несоответствий и политики, основанной на этом видении. Хотя даже явные причины того, почему "у чужого даже шило бреет, а у нас и бритва не берет", объясняются автором крайне осторожно: политкорректность еще никто не отменял. "Попытки объяснить причины этого неравенства также вызывали разнообразную реакцию, - замечает он. - С одной стороны этого спектра предлагаемых объяснений - убеждение, что бедные люди по своим показателям генетически менее способны. С другой стороны спектра находится убеждение в том, что бедные становятся жертвами других людей, которые более состоятельны". Поэтому, как всегда, виновата, пожалуй, невестка. Как бы там ни было, но если не о генетике (или, как всегда, о роде-семье-нации), то по крайней мере в отношении общества (как заменителя упомянутой троицы) автор все-таки говорит. "Люди с разным происхождением не только потребляют разные вещи, но и хотят разного. Этот процесс социализации доказывает, что мы не можем рассматривать людей, как атомы, отдельно друг от друга. Люди "встроены" в общество, если употреблять модное выражение. Если люди является продуктом общества, Маргарет Тэтчер очень ошибалась, когда сказала: "Общества не существует. Существуют мужчины, женщины и семьи". Человек без общества существовать не может".
На вид – это совершенно самостоятельное издание, что-то вроде альманаха, который уже на первый взгляд заслуживает пристального внимания. На этот раз "Локальная история. Битва за Юг" (Л.: Украинская Галицкая Ассамблея) – о том, что в прошлом веке писал известный поэт, врач и публицист Юрий Липа, справедливо полагая, что без контроля над Черным морем невозможна независимая Украина. Собственно, в этом издании есть его интересный материал. Кроме того, мы узнаем историю Черноморской Энеиды – о временах, когда украинцы пошли на Юг. В частности, то, какой была история украинского Юга в последние века, рассказывает доктор исторических наук Елена Бачинская. А уже современная история затронута в рассказе журналистки Ярославы Тимощук "Южноукраинск или Гард? Советское наследие или казацкая история края?". Несмотря на это – эксклюзивное интервью с Чарльзом Кингом, американским историком и автором книги об истории Черного моря. Ну, а начинается битва за Юг с недавнего времени, когда так явно стали заметны кражи нашего наследия. Например, описывается технология присвоения Крыма (и не только) еще в советское время. "В 1930-х СРМР выгребал национальные сокровища республик, чтобы продать их за границей и получить деньги для индустриализации, - напоминают нам. - То, что не продали, оставили в метрополии. Кроме того, часто в Москве или Ленинграде оседали находки археологических экспедиций Академии наук СССР. Еще один прием похищения – взять памятники из провинции на реставрацию и не вернуть После восстановления независимости в Украине была создана комиссия, которая требовала вернуть наше наследие из бывшей метрополии, но удалось отвоевать разве что фрагменты фресок Михайловского Златоверхого, который разрушили те же россияне. А после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, особенно после полномасштабного вторжения, давние клептоманские традиции империи полностью возобновились». Известно, как оно было бы и в дальнейшем, если бы весь юго-восток оказался под московскими властями, о чем узнаем из раздела "Депутатский писсуар" одного из материалов, в котором говорится в частности о следующем: "Мы считаем существенно необходимым всем областным советам провести референдумы на своих территориях, - заявил Борис Колесников, в то время глава Донецкого облсовета. - Первый вопрос, который нужно вынести на референдум, - выражение недоверия всем инстанциям высшей государственной власти. Второй - это создание нового украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики. Ее столицей предлагаем объявить Харьков".
Автор следующей книги уверен, что умение переформулировать проблемы, задавая правильные вопросы на этапе планирования, изменит нашу жизнь к лучшему. Ведь что же происходит в такой системе отношений между судьбой и индивидом? Ежедневно умные люди по всему миру допускают ошибки только потому, что решают не те проблемы. То есть, занимаются не тем и не в том месте. Сочиняют ненужные приложения, открывают какие-то там курсы, тратят кучу денег и усилий на духовные практики. Теряя, таким образом время и деньги. В книге Томаса Веделла-Веделлсборга "В чем ваша проблема? Искусство нешаблонного мышления" (Х.: Виват) нас уверяют: всего этого можно избежать, если освоить рефрейминг, и тогда принятые решения будут эффективными, идеи креативными, а риски минимальными. Кстати, этот инновационный метод быстрого рефрейминга стоил автору 10 лет исследовательской работы. Вместо этого внимательному читателю стоит раскрыть эту книгу - и он спасен? Во всяком случае, по крайней мере можно попытаться изменить мир к лучшему без стрессов и потерь, а уж автор подскажет, как это сделать. "Это можно сделать с помощью специального навыка, который называется "рефрейминг проблемы", или коротко "рефрейминг", - замечает он. - Более пятидесяти лет исследований свидетельствуют о том, что рефрейминг - чрезвычайно мощный навык, и не только для развития". Те, кто знаком с рефреймингом, принимают более эффективные решения, генерируют более оригинальные идеи и живут более интересной жизнью». Также автор убежден, что этот метод полезен еще и для решения личных проблем, если люди работают над развитием карьеры, улучшением отношений в браке или над тем, чтобы сделать более сговорчивыми своих детей-упрямцев. В общем можно применять рефрейминг к любой проблеме в любой сфере жизни, чтобы устранять дилеммы и находить новые способы решения.
В контексте нашего цифрового настоящего эта книга об истории книг — удивительно актуальное явление. Во-первых, "Путешествие книги. От папируса к киндлу" Ирэне Вальехо (К.: Лаборатория) написана авторитетной исследовательницей, глубоко изучившей тему истории книг, а ее рассказ граничит с художественным текстом, поэтому читателю она дает не только ценные и знания, а еще и доставляет эстетическое наслаждение. Именно в таком жанре и стиле книга переносит нас в культуру древних цивилизаций и рассказывает, как "Илиада" и "Одиссея" могли дойти до наших дней или как римским женщинам запрещалось писать книги и публиковать их. Автор исследует рождение книг и их путешествие во времени: от камня до камыша, от шелка до кожи и тряпья, от дерева до света компьютеров. Маршрут этой книги проходит через поле битвы Александра Македонского, виллу Папирусов во время извержения Везувия и дворец Клеопатры, через первые известные книжные магазины, ГУЛАГ, библиотеку Сараево и Оксфордский подземный лабиринт. Во-вторых, автор знакомит нас с малоизвестными личностями, сыгравшими свою роль в развитии книжного дела — учителями, рассказчиками, книжниками, переводчиками, рабами и бунтарями. По сути, это полная история одного из важнейших средств передачи знаний, которое до сих пор отчаянно борется за свое существование. Ведь чтобы приобрести современный и понятный нам вид, книга должна была пройти путь длиной в несколько тысячелетий. Это еще не означало, что она попадала в вечность. "На самом деле ХХ век отразился жутким книгоборством (бомбардировка библиотек во время обеих мировых войн, костер нацистов, цензорские политические режимы, Культурная революция в Китае, советские чистки, охота на ведьм, диктатура в Европе и Латинской Америке, разбомбленные книжные магазины, тоталитаризм, апартеид, мессианство некоторых лидеров, фундаментализм, Талибан или фетва против Салмана Рушди, и другие подпункты этой катастрофы), - напоминает автор. - А XXI век начался с хищения - не без попустительства со стороны армии США - музеев и библиотек в Ираке, где мир впервые изобразили с помощью письменности".
Автор этой книги расскажет и о легендарных львах-людоедах, и о том, что делать, когда вам навстречу вышел волк или медведь, и даже об укусе панды, если такое вообще возможно. Впрочем, как утверждает она сама, ее книга – не о хищниках, а о любви. Проверим? В любом случае, "Хищные хроники" Марины Шквыри (К.: Вихола) - об условности нашего отношения к "хищному" миру природы. "Кто такие хищники? – спрашивает автор. - Активные охотники, находящиеся на верхушках трофических пирамид. Счастливые обладатели режущих зубов. И даже если некоторые из них соблюдают веганскую диету, как гигантская панда, или питаются преимущественно насекомыми и растениями, как бируанг, почувствовать укус этими же зубами вам точно не хотелось бы". Так нам рассказывают настоящую историю больших хищников — от медведей и львов до волков и гиен. Действительно ли медведицы рожают во сне? Почему панды с Тайваня регулярно путешествуют в Китай и как сосчитать волчат, даже не видя их? Кто из хищников настоящий король секса и почему гиены агрессируют по отношению к своим же молодым самкам? Кроме того, нам расскажут, что волки верны друг другу всю жизнь, медведь по вкусу, как человек, а в Полесье где-то бродит чупакабра. Такие истории вы можете услышать везде, и, как это всегда происходит с сенсациями, они не имеют ничего общего с реальными хищниками. "В нашей культуре хищники занимают важное место: везде просматриваются их когти, клыки и пятна, - начинается этот рассказ, но о ком же именно на самом деле? - Но правильно ли мы понимаем живых животных? Сколько в нашем восприятии подлинности, а не ожидаемости? Почему? хищники не дают людям покоя и вызывают столько любопытства? Что мы видим в них? Себя, свои страхи или свою утраченную дикость?
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