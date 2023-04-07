Халява для Украины, депутатский писсуар и укус панды – 5 книг о нешаблонном мышлении

Учитывая популярность в Украине идеи халявы, которую государство должно раздать нуждающимся, наказав успешных, книга Томаса Совелла "Дискриминация и неравенство" (К.: Наш Формат) кажется весьма актуальной. Ведь она именно о том, почему в мире царит немало неравенств и что этому предшествует. И речь даже не о том, почему женщины представлены в Кремниевой долине меньше, чем мужчины; почему у темнокожих и латиноамериканских хорошо учащихся школьников меньше друзей среди своей этнической группы, чем у школьников из других групп; и в конце концов не стоит ли государству скорректировать все это неравенство и "непропорциональное представительство", очевидно, проявление дискриминации, расизма и сексизма. Ведь суть вопроса – не только в проблемах Америки - подобная ситуация существует везде, что обуславливает экономическое и социальное неравенство между разными группами. В книге собран широкий спектр эмпирических доказательств, чтобы опровергнуть идею о том, что различные экономические результаты можно объяснить любым одним фактором. В ней анализируются человеческие последствия преобладающего общественного видения этих несоответствий и политики, основанной на этом видении. Хотя даже явные причины того, почему "у чужого даже шило бреет, а у нас и бритва не берет", объясняются автором крайне осторожно: политкорректность еще никто не отменял. "Попытки объяснить причины этого неравенства также вызывали разнообразную реакцию, - замечает он. - С одной стороны этого спектра предлагаемых объяснений - убеждение, что бедные люди по своим показателям генетически менее способны. С другой стороны спектра находится убеждение в том, что бедные становятся жертвами других людей, которые более состоятельны". Поэтому, как всегда, виновата, пожалуй, невестка. Как бы там ни было, но если не о генетике (или, как всегда, о роде-семье-нации), то по крайней мере в отношении общества (как заменителя упомянутой троицы) автор все-таки говорит. "Люди с разным происхождением не только потребляют разные вещи, но и хотят разного. Этот процесс социализации доказывает, что мы не можем рассматривать людей, как атомы, отдельно друг от друга. Люди "встроены" в общество, если употреблять модное выражение. Если люди является продуктом общества, Маргарет Тэтчер очень ошибалась, когда сказала: "Общества не существует. Существуют мужчины, женщины и семьи". Человек без общества существовать не может".

На вид – это совершенно самостоятельное издание, что-то вроде альманаха, который уже на первый взгляд заслуживает пристального внимания. На этот раз "Локальная история. Битва за Юг" (Л.: Украинская Галицкая Ассамблея) – о том, что в прошлом веке писал известный поэт, врач и публицист Юрий Липа, справедливо полагая, что без контроля над Черным морем невозможна независимая Украина. Собственно, в этом издании есть его интересный материал. Кроме того, мы узнаем историю Черноморской Энеиды – о временах, когда украинцы пошли на Юг. В частности, то, какой была история украинского Юга в последние века, рассказывает доктор исторических наук Елена Бачинская. А уже современная история затронута в рассказе журналистки Ярославы Тимощук "Южноукраинск или Гард? Советское наследие или казацкая история края?". Несмотря на это – эксклюзивное интервью с Чарльзом Кингом, американским историком и автором книги об истории Черного моря. Ну, а начинается битва за Юг с недавнего времени, когда так явно стали заметны кражи нашего наследия. Например, описывается технология присвоения Крыма (и не только) еще в советское время. "В 1930-х СРМР выгребал национальные сокровища республик, чтобы продать их за границей и получить деньги для индустриализации, - напоминают нам. - То, что не продали, оставили в метрополии. Кроме того, часто в Москве или Ленинграде оседали находки археологических экспедиций Академии наук СССР. Еще один прием похищения – взять памятники из провинции на реставрацию и не вернуть После восстановления независимости в Украине была создана комиссия, которая требовала вернуть наше наследие из бывшей метрополии, но удалось отвоевать разве что фрагменты фресок Михайловского Златоверхого, который разрушили те же россияне. А после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, особенно после полномасштабного вторжения, давние клептоманские традиции империи полностью возобновились». Известно, как оно было бы и в дальнейшем, если бы весь юго-восток оказался под московскими властями, о чем узнаем из раздела "Депутатский писсуар" одного из материалов, в котором говорится в частности о следующем: "Мы считаем существенно необходимым всем областным советам провести референдумы на своих территориях, - заявил Борис Колесников, в то время глава Донецкого облсовета. - Первый вопрос, который нужно вынести на референдум, - выражение недоверия всем инстанциям высшей государственной власти. Второй - это создание нового украинского юго-восточного государства в форме федеративной республики. Ее столицей предлагаем объявить Харьков".

Автор следующей книги уверен, что умение переформулировать проблемы, задавая правильные вопросы на этапе планирования, изменит нашу жизнь к лучшему. Ведь что же происходит в такой системе отношений между судьбой и индивидом? Ежедневно умные люди по всему миру допускают ошибки только потому, что решают не те проблемы. То есть, занимаются не тем и не в том месте. Сочиняют ненужные приложения, открывают какие-то там курсы, тратят кучу денег и усилий на духовные практики. Теряя, таким образом время и деньги. В книге Томаса Веделла-Веделлсборга "В чем ваша проблема? Искусство нешаблонного мышления" (Х.: Виват) нас уверяют: всего этого можно избежать, если освоить рефрейминг, и тогда принятые решения будут эффективными, идеи креативными, а риски минимальными. Кстати, этот инновационный метод быстрого рефрейминга стоил автору 10 лет исследовательской работы. Вместо этого внимательному читателю стоит раскрыть эту книгу - и он спасен? Во всяком случае, по крайней мере можно попытаться изменить мир к лучшему без стрессов и потерь, а уж автор подскажет, как это сделать. "Это можно сделать с помощью специального навыка, который называется "рефрейминг проблемы", или коротко "рефрейминг", - замечает он. - Более пятидесяти лет исследований свидетельствуют о том, что рефрейминг - чрезвычайно мощный навык, и не только для развития". Те, кто знаком с рефреймингом, принимают более эффективные решения, генерируют более оригинальные идеи и живут более интересной жизнью». Также автор убежден, что этот метод полезен еще и для решения личных проблем, если люди работают над развитием карьеры, улучшением отношений в браке или над тем, чтобы сделать более сговорчивыми своих детей-упрямцев. В общем можно применять рефрейминг к любой проблеме в любой сфере жизни, чтобы устранять дилеммы и находить новые способы решения.

В контексте нашего цифрового настоящего эта книга об истории книг — удивительно актуальное явление. Во-первых, "Путешествие книги. От папируса к киндлу" Ирэне Вальехо (К.: Лаборатория) написана авторитетной исследовательницей, глубоко изучившей тему истории книг, а ее рассказ граничит с художественным текстом, поэтому читателю она дает не только ценные и знания, а еще и доставляет эстетическое наслаждение. Именно в таком жанре и стиле книга переносит нас в культуру древних цивилизаций и рассказывает, как "Илиада" и "Одиссея" могли дойти до наших дней или как римским женщинам запрещалось писать книги и публиковать их. Автор исследует рождение книг и их путешествие во времени: от камня до камыша, от шелка до кожи и тряпья, от дерева до света компьютеров. Маршрут этой книги проходит через поле битвы Александра Македонского, виллу Папирусов во время извержения Везувия и дворец Клеопатры, через первые известные книжные магазины, ГУЛАГ, библиотеку Сараево и Оксфордский подземный лабиринт. Во-вторых, автор знакомит нас с малоизвестными личностями, сыгравшими свою роль в развитии книжного дела — учителями, рассказчиками, книжниками, переводчиками, рабами и бунтарями. По сути, это полная история одного из важнейших средств передачи знаний, которое до сих пор отчаянно борется за свое существование. Ведь чтобы приобрести современный и понятный нам вид, книга должна была пройти путь длиной в несколько тысячелетий. Это еще не означало, что она попадала в вечность. "На самом деле ХХ век отразился жутким книгоборством (бомбардировка библиотек во время обеих мировых войн, костер нацистов, цензорские политические режимы, Культурная революция в Китае, советские чистки, охота на ведьм, диктатура в Европе и Латинской Америке, разбомбленные книжные магазины, тоталитаризм, апартеид, мессианство некоторых лидеров, фундаментализм, Талибан или фетва против Салмана Рушди, и другие подпункты этой катастрофы), - напоминает автор. - А XXI век начался с хищения - не без попустительства со стороны армии США - музеев и библиотек в Ираке, где мир впервые изобразили с помощью письменности".

Автор этой книги расскажет и о легендарных львах-людоедах, и о том, что делать, когда вам навстречу вышел волк или медведь, и даже об укусе панды, если такое вообще возможно. Впрочем, как утверждает она сама, ее книга – не о хищниках, а о любви. Проверим? В любом случае, "Хищные хроники" Марины Шквыри (К.: Вихола) - об условности нашего отношения к "хищному" миру природы. "Кто такие хищники? – спрашивает автор. - Активные охотники, находящиеся на верхушках трофических пирамид. Счастливые обладатели режущих зубов. И даже если некоторые из них соблюдают веганскую диету, как гигантская панда, или питаются преимущественно насекомыми и растениями, как бируанг, почувствовать укус этими же зубами вам точно не хотелось бы". Так нам рассказывают настоящую историю больших хищников — от медведей и львов до волков и гиен. Действительно ли медведицы рожают во сне? Почему панды с Тайваня регулярно путешествуют в Китай и как сосчитать волчат, даже не видя их? Кто из хищников настоящий король секса и почему гиены агрессируют по отношению к своим же молодым самкам? Кроме того, нам расскажут, что волки верны друг другу всю жизнь, медведь по вкусу, как человек, а в Полесье где-то бродит чупакабра. Такие истории вы можете услышать везде, и, как это всегда происходит с сенсациями, они не имеют ничего общего с реальными хищниками. "В нашей культуре хищники занимают важное место: везде просматриваются их когти, клыки и пятна, - начинается этот рассказ, но о ком же именно на самом деле? - Но правильно ли мы понимаем живых животных? Сколько в нашем восприятии подлинности, а не ожидаемости? Почему? хищники не дают людям покоя и вызывают столько любопытства? Что мы видим в них? Себя, свои страхи или свою утраченную дикость?