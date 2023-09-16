Халяльная и кошерная еда могут появиться в армии, - главный по закупкам МОУ

Об этом в эксклюзивном интервью "Еспресо" рассказал Арсен Жумадилов, глава Агентства.

"Мы должны учитывать, что у нас служат не только мужчины, но и женщины. Что служат мусульмане, иудеи, которые, вероятно, соблюдают определенные правила, религиозные каноны в части питания. Будем нацелены на то, чтобы все это учесть", - сказал он. .

На прямой вопрос о халяльной и кошерной еде глава Агентства ответил: "Мы точно будем над этим работать".

Сам Арсен Жумадилов во время службы часто вынужден был есть только салат и хлеб, поскольку другая пища содержала свинину.

Руководителем Агентства ресурсного обеспечения Минобороны Арсен Жумадилов был назначен 29 августа 2023 года тогдашним министром Алексеем Резниковым. Вновь созданная структура должна стать ключевым оператором тылового обеспечения армии, крупнейшим публичным заказчиком товаров и услуг в стране.

Справочно. Арсен Жумадилов – крымскотатарский общественный и политический деятель. Имеет значительный опыт в развитии государственных институтов, реформировании публичных закупок. В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.