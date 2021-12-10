Халат и ушанка: Усик рассмешил фанатов своим нарядом, в котором приехал болеть за Ломаченко в Нью-Йорк

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Александр Усик уже приехал в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего друга и коллегу Василия Ломаченко в бою с Ричардом Комми. Боксер успел поделиться фотографиями из США в Instagram, но подписчики в комментариях не оценили стиль Усика.







Самые остроумные комментарии подписчиков:



"Вот это стиль", – написал Алексей Гуркин.



"Батько! Чисто шапку накинул и пулей в Америку", - пошутил roman__5445__.



"Халат и ушанка", – отметил neyzerplay.



"Прикид уровень - Царь Бокса", - шутит anton_aidamirov.



"Блиннн, ну кто Саню так одевает?????", – не может понять stas_d7577.



"Саня ходячий прикол. Красавица", - не может сдержать смех terevega_sasho.



"Иван Васильевич. Ты зачем профессию поменял? Или ты стилиста из Молдовы взял," – вспомнил советский кинематограф borisnikolaev23.



"Чисто батя в городе", – отметил dmitriy_somik.



"И сразу в баню", - дали совет в house_boxing.



"Чисто Иван Драго", - написал kartunovich.

Букмекеры уверены, что у Ломаченко не возникнет никаких проблем в поединке против Комми. Коэффициент победы украинца 1,09. Выигрыш гонца оценивается в 9,50. Ничья – 31,0.

Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке.



Украинцы смогут посмотреть матч на Megogo.

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