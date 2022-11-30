Хаким Джеффрис стал новым лидером демократов в палате представителей США вместо Пелоси
В среду, 30 ноября, демократы в палате представителей США избрали нового лидера вместо Нэнси Пелоси - им станет Хаким Джеффрис
Об этом сообщает Reuters .
Джеффрис вступит в должность в январе следующего года. Также отмечается, что Хаким Джеффрис станет первым афроамериканцем, занявшим высший пост в палате представителей.
- 82-летняя Пелоси возглавляла фракцию демократов в палате представителей с 2003 года. С 2007 по 2011 годы и с 2019 – спикер палаты представителей и является первой в истории женщиной на этом посту. 18 ноября Пелоси объявила , что не будет баллотироваться на должность главы фракции Демократической партии в конгрессе.
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