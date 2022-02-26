Хакеры взломали ряд российских госсайтов

Об этом сообщает Госспецсвязи.



По информации ведомства, не работает ряд российских сайтов. В частности, взломаны сайты Кремля, Роскомнадзора, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Госуслуг.



Хакеры Anonymous написали в твиттере, что они сломали госсайты РФ.



"Anonymous постоянно работает над тем, чтобы правительственные веб-сайты .ru оставались в автономном режиме и передавать информацию российским людям, чтобы они могли освободиться от путинской государственной цензурной машины", - отметили они.



Хакеры отметили, что также не функционирует сайт Минобороны РФ, а его база данных – в общем доступе.



Они также работают над поддержкой украинцев онлайн.



В организации добавили, что теперь для доступа в твиттер россиянам нужно скачать Tor Browser или получить VPN.

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