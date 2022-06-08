Хакеры "взломали" радио "Коммерсант" в России и запустили антивоенный и украинский контент
Неизвестные взломали прямой онлайн-эфир Коммерсант-FM в мобильной версии
Об этом сообщает "Медуза", получившая подтверждение от представителей радио.
Хакерам удалось "взломать" мобильную версию сайта, в онлайн-эфире с ПК и радио все нормально – там стандартный эфир.
Сейчас на радио играет гимн Украины, антивоенные песни (например, Максима Покровского из "Ногу свело") и "Красная калина". Треки идут по кругу.
Представители "Коммерсант-FM" подтвердили изданию факт взлома.
- Напомним, 5 июня хакеры атаковали медиасервис OLL.TV во время трансляции матча Уэльс – Украина. Вместо футбола последовал видеосигнал московского пропагандистского канала "Известия".
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