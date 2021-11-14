Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали десятки тысяч сообщений

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что хакеры взломали систему электронной почты ФБР в субботу, 13 ноября, и разослали десятки тысяч сообщений с предупреждениями о возможной кибератаке. В качестве отправителя писем был указан реальный адрес, заканчивающийся на @ic.fbi.gov.

В ФБР заявили, что все подвергшееся атаке оборудование было отключено от сети, и отметили, что ситуация развивается.

Организация Spamhaus Project, занимающаяся отслеживанием угроз, сообщила, что хакеры разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке: "Срочно. Угроза в системе".