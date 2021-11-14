Хакеры взломали электронную почту ФБР и разослали десятки тысяч сообщений
Хакеры разослали десятки тысяч сообщений по электронной почте Федерального бюро расследований США, которую они взломали
Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что хакеры взломали систему электронной почты ФБР в субботу, 13 ноября, и разослали десятки тысяч сообщений с предупреждениями о возможной кибератаке. В качестве отправителя писем был указан реальный адрес, заканчивающийся на @ic.fbi.gov.
В ФБР заявили, что все подвергшееся атаке оборудование было отключено от сети, и отметили, что ситуация развивается.
Организация Spamhaus Project, занимающаяся отслеживанием угроз, сообщила, что хакеры разослали десятки тысяч писем с предупреждением о возможной кибератаке: "Срочно. Угроза в системе".
- 7 октября сообщалось, что российские хакеры пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети.
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