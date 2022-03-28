Хакеры совершили атаку на систему Росавиации, весь документооборот переходит в бумажный формат
С серверов авиационного регулятора России стерты все документы за 1,5 года плюс реестр самолетов, который в спешке формируется в последнее время из изъятых у иностранных владельцев судов
Об этом сообщил профильный российский авиационный Телеграмм-канал "Авиаторщина" со ссылкой на источники в Росавиации, информирует Еспресо.TV.
В Росавиации разрушена вся сеть, стерт весь документооборот. Суммарно уничтожено около 65 терабайтов данных.
"Пропал весь документооборот, электронные письма, файлы на серверах, сейчас идет поиск реестра воздушных судов и авиационного персонала, удалена система государственных услуг. Утрачены все входящие и исходящие письма за 1,5 года. Как работать, не знаем", — говорит источник.
По его словам, бэкапов нет, поскольку деньги Минфином на это не выделялись.
Атака произошла из-за некачественного выполнения договорных обязательств со стороны предприятия ООО "ИнфАвиа", осуществляющего эксплуатацию ІТ-инфраструктуры Росавиации. С субботы в Росавиации сидят прокуратура и ФСБ.
Сегодня в сеть попало письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько, в котором подтверждены проблемы учреждения с электронным документооборотом и рекомендовано перейти на бумажный формат:
"Российские авиавласти остались без интернета и вынуждены перейти на бумажный документооборот, прибегнув к фельдъегерской почте и "Почте России", - говорится в телеграмме Нерадько.
Отметим, что в Росавиации уже, очевидно, готовились к тому, что в результате санкций дойдет до такой ситуации и еще 15 марта объявили набор на должность архивариуса, который будет раскладывать все письма по полочкам.
Добавим, что после введения в России санкций офисная бумага стала дефицитом. Сейчас цена листа бумаги формата А4 выше, чем акции Сбербанка.
- Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство государств мира, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители также присоединились к санкциям.
- К хакерской атаке может быть причастна группировка Anonymous, которая с начала российского вторжения в Украину объявила войну России и за это время уже провела десятки успешных операций, в частности, накануне хакнули российское телевидение, а еще раньше – Центробанк России и персональные конфиденциальные файлы российских олигархов и Путина.
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