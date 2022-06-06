Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграме.

"5 июня на платформе OLL.TV, во время трансляции решающего футбольного матча нашей сборной за выход на чемпионат мира, на некоторых телеканалах (Футбол 1 и Индиго-Украина, Украина 24, UA:Первый) появились пропагандистские новости российских СМИ", – отметило ведомство.

Госспецсвязи исследует обстоятельства кибератаки, но предварительно допускает, что злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к одному из узлов CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента) и перенаправить трафик.

Напомним, хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия".

ІТ-специалисты сервиса временно прекратили трансляцию, локализовали пораженный CDN и перезапустили потоки трафика, что позволило возобновить работу сервиса.

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