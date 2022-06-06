Хакеры смогли получить доступ к одному из узлов связи: Госспецсвязи об атаке на OLL.TV и некоторые телеканалы
ІТ-специалистам удалось отразить хакерскую атаку на OLL.TV, состоявшуюся 5 июня во время трансляции футбольного матча Украина-Уэльс в рамках отбора на Чемпионат мира-2022
Об этом сообщило Госспецсвязи в телеграме.
"5 июня на платформе OLL.TV, во время трансляции решающего футбольного матча нашей сборной за выход на чемпионат мира, на некоторых телеканалах (Футбол 1 и Индиго-Украина, Украина 24, UA:Первый) появились пропагандистские новости российских СМИ", – отметило ведомство.
Госспецсвязи исследует обстоятельства кибератаки, но предварительно допускает, что злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к одному из узлов CDN (Content Delivery Network – сеть доставки контента) и перенаправить трафик.ІТ-специалисты сервиса временно прекратили трансляцию, локализовали пораженный CDN и перезапустили потоки трафика, что позволило возобновить работу сервиса.
- Напомним, хакеры атаковали медиасервис OLL.TV. Вместо футбола включилась трансляция российского канала "Известия".
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