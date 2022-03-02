Хакеры сломали систему управления спутниками Роскосмоса
Россия больше не контролирует свои собственные шпионские спутники
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 нанесла Россию новый удар. В этот раз хакеры вмешались в систему управления спутниками Роскосмоса. Об этом Anonymous сообщили в Twitter.
"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления российского космического агентства "Роскосмос"", - говорится в сообщении.
Хакеры также сообщили, что Россия больше не имеет контроля над своими шпионскими спутниками.
- Напомним, Международная сеть хакеров The Anonymous объявила войну России, не работают сайты Минобороны РФ, Кремля и ряд пропагандистских ресурсов.
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