Хакеры сломали систему управления спутниками Роскосмоса

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 нанесла Россию новый удар. В этот раз хакеры вмешались в систему управления спутниками Роскосмоса. Об этом Anonymous сообщили в Twitter.

"Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления российского космического агентства "Роскосмос"", - говорится в сообщении.



Хакеры также сообщили, что Россия больше не имеет контроля над своими шпионскими спутниками.

Напомним, Международная сеть хакеров The Anonymous объявила войну России, не работают сайты Минобороны РФ, Кремля и ряд пропагандистских ресурсов.

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