Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователей безопасности из словацкой фирмы по кибербезопасности ESET.

Дипломаты из четырех стран, работающих в посольствах в Беларуси, стали жертвами долгосрочной кампании кибершпионажа.

По словам исследователя ESET Маттье Фо, хакеры атаковали около 15 устройств, принадлежавших дипломатам из Европы, Южной Азии и Африки, начиная с 2021 года и по настоящее время. Шпионы использовали метод, позволявший им перехватывать интернет-трафик дипломатов и подрабатывать вебстраницы, чтобы заражать их устройства вредоносным программным обеспечением.

Билл Марчак из организации Citizen Lab, базирующейся в Университете Торонто, сказал, что такие атаки очень сложно предотвратить: "Посольства и министерства иностранных дел во всем мире являются главной мишенью для шпионского программного обеспечения".