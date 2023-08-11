Хакеры шпионили за сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, – Reuters
За сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, в частности, во время войны в Украине, долгое время следила группа хакеров, которая использовала сломанные локальные интернет-сети
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователей безопасности из словацкой фирмы по кибербезопасности ESET.
Дипломаты из четырех стран, работающих в посольствах в Беларуси, стали жертвами долгосрочной кампании кибершпионажа.
По словам исследователя ESET Маттье Фо, хакеры атаковали около 15 устройств, принадлежавших дипломатам из Европы, Южной Азии и Африки, начиная с 2021 года и по настоящее время. Шпионы использовали метод, позволявший им перехватывать интернет-трафик дипломатов и подрабатывать вебстраницы, чтобы заражать их устройства вредоносным программным обеспечением.
Билл Марчак из организации Citizen Lab, базирующейся в Университете Торонто, сказал, что такие атаки очень сложно предотвратить: "Посольства и министерства иностранных дел во всем мире являются главной мишенью для шпионского программного обеспечения".
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