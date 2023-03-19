Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение с помощью торрент-трекеров: в программы добавляют вредоносный код.

"Хакеры "троянизируют" ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", - отметили специалисты.

В учреждении отметили, что установка таких файлов фактически дает российским спецслужбам доступ к содержимому рабочих машин.

"Особенно опасно использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена. Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности", - резюмировали в Госспецсвязи.