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Хакеры РФ распространяют зараженное программное обеспечение через торренты, - Госспецсвязи

19 мартa, 2023 воскресенье
13:23
Технологии россия хакер

В Госспецсвязи предупредили о возможной хакерской угрозе из РФ: российские злоумышленники заражают программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер через торренты

Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи.

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение с помощью торрент-трекеров: в программы добавляют вредоносный код.

"Хакеры "троянизируют" ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", - отметили специалисты.

В учреждении отметили, что установка таких файлов фактически дает российским спецслужбам доступ к содержимому рабочих машин.

"Особенно опасно использование взломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена. Рядовые украинские пользователи также находятся в зоне риска, устанавливая нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников, торрентов в частности", - резюмировали в Госспецсвязи.

  • Напомним, ранее в Microsoft предупреждали, что российские хакеры могут готовить новую волну кибератак против Украины и организаций других стран, поддерживающих наше государство.
Общество
Украина
война с Россией
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