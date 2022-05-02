Хакеры РФ атакуют ресурсы по всей Украине, иногда координируют кибервзломы с атаками на земле, - замглавы Госспецсвязи
Российские хакеры атакуют сайты государственных учреждений, компаний и местной власти
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в telegram.
"В киберпространстве мы видим, что российские хакеры осуществляют кибератаки как на местные ресурсы, так и на общенациональные. Иногда эти кибератаки координируются с атаками на земле. Примером являются атаки на телеком-операторов, которые происходили в определенных регионах. Иногда связи между военными действиями и кибератаками нет”, - сообщил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.
По данным Госспецсвязи, недавно мощной DDoS-атаке подвергся сайт Львовской ОГА, несмотря на то что российская армия фокусируется на захвате Востока. Добавляют, что атака длилась более 12 часов.
- 1 мая в Госспецсвязи сообщили, что российские кибератаки на Украину достигли своего максимума, потому что столкнулись с проблемой ограниченных ресурсов.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации нарабатывает решения Hideez и Yubikeys в государственных учреждениях для обеспечения киберзащиты.
- Также в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупредили , что злоумышленники используют для кибератак электронные письма с вредным вложением.
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