Хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков
Информация о 4500 единицах сожженной российской техники была размещена на более чем 15 сайтах различных российских предприятий
Об этом сообщает СтратКом ВСУ .
Украинские военные киберы в День танкиста для РФ напомнили россиянам о реальном количестве уничтоженных российских танков, которое составляет более 4500 единиц.
Отмечается, что изображение с сожженной российской техникой было размещено на более чем 15 сайтах различных предприятий Санкт-Петербурга и Севастополя.
"Работа продолжается, и скоро вся российская федерация будет знать о настоящем "величии" российских танкистов", - говорится в сообщении.
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В ночь на 7 августа стало известно, что проукраинские хакеры взломали сайт московского городского бюро технической инвентаризации. Вся информация была передана Силам обороны Украины.
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