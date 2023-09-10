Хакеры разместили на российских сайтах информацию о реальном количестве уничтоженных танков

Об этом сообщает СтратКом ВСУ .

Украинские военные киберы в День танкиста для РФ напомнили россиянам о реальном количестве уничтоженных российских танков, которое составляет более 4500 единиц.

Отмечается, что изображение с сожженной российской техникой было размещено на более чем 15 сайтах различных предприятий Санкт-Петербурга и Севастополя.

"Работа продолжается, и скоро вся российская федерация будет знать о настоящем "величии" российских танкистов", - говорится в сообщении.