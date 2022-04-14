Хакеры рассылают украинцам "мобилизационный реестр": в Госспецсвязи предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных граждан
Хакеры посылают украинцам XLS-документ "Мобилизационный реестр.xls", открытие которого приводит к запуску программы для похищения данных
Об этом предупредило Госспецсвязи .
"Вражеские хакеры в очередной раз атакуют украинцев, используя "горячие" военные темы. На этот раз - по мобилизации. Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о массовом распространении среди граждан Украины опасных XLS -документов с названием "Мобилизационный реестр.xls"", - отметили в ведомстве.
Открытие документа приведет к запуску вредоносной программы IcedID, также известной как BankBot. Она относится к классу "банковских троянских программ" и позволяет украсть аутентификационные данные пользователей.
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