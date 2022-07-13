Хакеры пытались атаковать главу Европейского центробанка из номера Меркель, - Deutsche Welle
Хакеры пытались атаковать главу Европейского центробанка Кристин Лагард и других высокопоставленных политиков
Об этом пишет Deutsche Welle.
Отмечается, что аккаунт Лагард пытались взломать в мессенджере WhatsApp с помощью номера мобильного эксканцлера Германии Ангелы Меркель.
Известно, что дружащая с Меркель Лагард получила SMS-сообщение вроде бы от эксканцлера с предложением продолжить общение через WhatsApp. Лагард перезвонила Меркель, и оказалось, что та не писала такого сообщения. Если бы хакеры получили код идентификации, то смогли бы получить доступ к аккаунту Лагард в мессенджере.
Как злоумышленники узнали номер Меркель, пока неизвестно.
Кроме Лагарда, хакеры также пытались атаковать и других политиков и представителей экономических кругов. Для этого они использовали украденные личные данные высокопоставленных германских политиков.
Немецкие правоохранители начали расследование. Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление информационной безопасности предупредили депутатов Бундестага об опасности и направили им описания методики хакеров.
- 30 июня глава Госспецсвязи подчеркнул , что в Украине продолжается первая масштабная война в киберпространстве. Сейчас нашу страну и США российские хакеры атакуют больше всего. Только с 24 февраля РФ осуществила 796 кибератак против Украины. Это втрое больше, чем в прошлом году, однако их качество снижается.
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