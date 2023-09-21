Хакеры получили доступ к почте россиянина, причастного к ударам БПЛА по Никополю. Подробности

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Сообщается, что 14 мая 2023 года российский так называемый военкор Олег Блохин опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, демонстрирующее преступление, совершенное российскими оккупационными войсками - удар дронами по Никопольскому заводу ферросплавов. Благодаря этой записи, украинские хакеры "Кибер Сопротивления" смогли выявить и идентифицировать лицо, ответственное за это преступление.

Фото: Центр национального сопротивления

Это командир разведывательно-ударной группы БПЛА 26-го отдельного отряда спецназначения военнослужащий Росгвардии Дементьев Александр Павлович.

Дата рождения: 27 марта 1989;

номер паспорта: 4521 543816;

телефон: +79303833766;

адрес регистрации: г. Москва, ул. Красноказарменная 9А;

место фактического проживания: г. Кострома, ул. Водяная, 38/2, кв. 6.

Фото: Центр национального сопротивления

Дементьев не зная этого "сдал" тактико-технические характеристики и инструкции к новому российскому комплексу РЭБ/РЭР "Вый" (Изделие-34).

А также подробные планы расположения воинской части Росгвардии №6896, которые он сфотографировал и сохранил. Часть базируется на станице Ахметовской, Лабинского района Краснодарского края.

В полученном массиве данных были также отчеты для определенного полковника Вазикова о проведении "боевых операций" со снимками экрана нанесенного удара. Итак, Дементьев признает, что он ответственен за бомбардировку гражданского объекта с повышенной экологической опасностью: Никопольского завода ферросплавов 4 мая этого года, заключает Сопротивление. Отмечается, что отчет Дементьева дословно повторяет пост Блохина и содержит оперативное видео с сбрасывающего боеприпасы беспилотника.

Фото: Центр национального сопротивления

"Так российские "военкоры" и делают свои новости. Вот только вдруг оскорбленные на жизнь "военкоры" могут взять и слить информацию о своих источниках", - пишет ЦНС.

Также получены документы.





Фото: Центр национального сопротивления

Уничтожение производственного оборудования и энергосистем такого предприятия, как Никопольский завод ферросплавов, может повлечь за собой большое количество выбросов токсичных веществ, что приводит к длительному загрязнению окружающей среды. Согласно докладу Министерства охраны окружающей среды, на сентябрь 2023 года ущерб, нанесенный окружающей среде на территории Украины в результате российской агрессии, составил 57 миллиардов долларов. Одним из основных факторов этого ущерба является разрушение производственных мощностей: нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов, предприятий черной и цветной металлургии, затопление шахт.