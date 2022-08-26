Хакеры похитили секретные документы об оружии и миссии НАТО

Об этом сообщает BBC.

Хакеры получили доступ к данным, связанным с крупным европейским производителем оружия – компанией MBDA Missile Systems, штаб-квартира которой дислоцируется во Франции.

Похищенные данные продаются на российских и английских форумах. Объем информации составляет 80 Гб, а цена – 15 биткоинов (практически 321 тысячу долларов).

Бесплатный образец данных объемом 50 Мб, который удалось просмотреть BBC, содержит документы с пометками "Конфиденциально НАТО", "Для ограниченного использования НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

Хакеры не подтвердили, из каких источников они получили материалы.

В свою очередь MBDA признала утечку информации и в предложенном на продажу пакете есть принадлежащие ей документы. Фирма уверяет, что в украденных файлах не было ничего секретного.

Однако некоторые документы, которые, насколько известно, похищены из MBDA, имеют отметки "служебная информация, которая не подлежит разглашению или воспроизведению".

В НАТО также отреагировали на ситуацию.

"Мы оцениваем ситуацию с данными, предположительно украденными из MBDA. Мы не видим никаких признаков того, что была нарушена неприкосновенность каких-либо сетей НАТО", - говорится в сообщении.

По мнению бывшего чиновника, вероятность того, что эти документы были рассекречены, невелика, учитывая, что большинство файлов, по-видимому, было создано в период с 2017 по 2020 год.

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