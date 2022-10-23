Хакеры опубликовали ядерные документы Ирана
Целый ряд документов, касающихся ядерной программы Ирана, обнародовала группа хакеров Black Reward
Об этом сообщило издание Iran International .
В пятницу, 21 октября, группа заявила, что взломала систему электронной почты иранской компании Nuclear Power Production and Development, угрожая, что обнародует документы, если правительство Исламской Республики не освободит всех политзаключенных и задержанных протестующих. Хакеры заявили, что в общей сложности получили доступ к 50 ГБ данных.
Поскольку правительство проигнорировало требования хакеров, они начали публиковать данные в сети.
"Опубликованные документы содержат контракты иранской компании по производству и развитию атомной энергии с отечественными и зарубежными партнерами, графики управления и эксплуатации Бушерской АЭС, идентификационные данные и платежные квитанции инженеров и сотрудников компании, а также паспорта и визы иранских и российских специалистов Бушерской электростанции", - говорится в сообщении группы в социальных сетях.
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