Об этом сообщило издание Iran International .

В пятницу, 21 октября, группа заявила, что взломала систему электронной почты иранской компании Nuclear Power Production and Development, угрожая, что обнародует документы, если правительство Исламской Республики не освободит всех политзаключенных и задержанных протестующих. Хакеры заявили, что в общей сложности получили доступ к 50 ГБ данных.

Поскольку правительство проигнорировало требования хакеров, они начали публиковать данные в сети.

"Опубликованные документы содержат контракты иранской компании по производству и развитию атомной энергии с отечественными и зарубежными партнерами, графики управления и эксплуатации Бушерской АЭС, идентификационные данные и платежные квитанции инженеров и сотрудников компании, а также паспорта и визы иранских и российских специалистов Бушерской электростанции", - говорится в сообщении группы в социальных сетях.

21 октября Великобритания, Франция и Германия призвали ООН расследовать обвинения в использовании Россией беспилотников иранского происхождения для нападения на Украину.

22 октября Иран осудил обращение Франции, Германии и Великобритании к ООН с просьбой расследовать поставки Ираном оружия РФ.

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