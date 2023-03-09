Об этом сообщают хактивисты организации "Кибер сопротивление" и Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Хакеры обнародовали видео, где изучают электронные ресурсы Львова-Белова. В нескольких папках на его почте и облачном хранилище хактивисты нашли фото и видео порнографического характера с детьми. Хакеры сообщили, что передадут найденные материалы правоохранителям.

"Почтовый ящик и Mail.ru облако печально известного Алексея Львова-Белова. Что мы видим? Кармен, Онегин и… куча детского порно. Мы не будем передавать оригинал дампа журналистам, а только уполномоченным для расследования таких преступлений структурам", - комментирует "Кибер сопротивление".

Алексей Львов-Белов - директор Краснодарского музыкального театра и отец детской омбудсмена РФ Марии Львовской-Беловой, мужчине 60 лет.

Справка. "Кибер Спротив" - команда хактивистов, которая с 2014 года сотрудничает с разными силовыми структурами Украины, а также с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm, Центра "Миротворец" и Центром Национального Сопротивления.