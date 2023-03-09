Хакеры нашли детское порно в почте отца российской омбудсмена Львово-Беловой
Украинские хакеры взломали почту и облачное хранилище отца российской детской омбудсмена Алексея Львова-Белова и обнаружили там порно с несовершеннолетними
Об этом сообщают хактивисты организации "Кибер сопротивление" и Международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Хакеры обнародовали видео, где изучают электронные ресурсы Львова-Белова. В нескольких папках на его почте и облачном хранилище хактивисты нашли фото и видео порнографического характера с детьми. Хакеры сообщили, что передадут найденные материалы правоохранителям.
"Почтовый ящик и Mail.ru облако печально известного Алексея Львова-Белова. Что мы видим? Кармен, Онегин и… куча детского порно. Мы не будем передавать оригинал дампа журналистам, а только уполномоченным для расследования таких преступлений структурам", - комментирует "Кибер сопротивление".
Алексей Львов-Белов - директор Краснодарского музыкального театра и отец детской омбудсмена РФ Марии Львовской-Беловой, мужчине 60 лет.
Справка. "Кибер Спротив" - команда хактивистов, которая с 2014 года сотрудничает с разными силовыми структурами Украины, а также с волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm, Центра "Миротворец" и Центром Национального Сопротивления.
- Детская омбудсмен незаконно "усыновила" уже двух детей из Мариуполя. В общей сложности она виновата в похищении большого количества украинских детей - из Мариуполя она вывезла более 1300 детей.
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