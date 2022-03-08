Хакеры, которых связывают с РФ, атаковали польскую армию для получения доступа к сайтам, - Washington Post

Об этом сообщает Washington Post.



В Google уточнили, что это первая попытка получить доступ к польским военным сайтам, уточняют в Google, однако неизвестно, была ли попытка успешной.



"В последние две недели группа, известная как Fancy Bear, связанная с подразделением военной разведки ГРУ России, начала несколько крупных фишинговых кампаний против пользователей украинской медиа-организации Ukr.net. Электронные письма поступали из сломанных аккаунтов и привели к фейковой странице входа " - отмечает издание.



После вторжения России в Украину белорусская хакерская группа Ghostwriter использовала фишинг для получения аккредитаций украинских чиновников и польских военных.



Google подчеркивает, что фишинговые письма были отправлены из "большого количества сломанных аккаунтов и содержат ссылки на домены, контролируемые злоумышленниками".



Компания также сообщила, что обнаружила китайского "угрожающего участника" Mustang Panda, пытавшегося подбросить вредоносное программное обеспечение "избранным европейским актерам с помощью приманки, связанной с вторжением в Украину".



Справка: Фишинг – разновидность мошенничества в интернете, в котором преступник выдает себя за учреждение, чтобы получить пароли для входа и номера банковских карт.

Напомним, 7 марта хакеры Anonymous заявили об изломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.