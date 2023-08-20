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Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи

20 августа, 2023 воскресенье
09:54
Мир

Северокорейские хакеры нацелены на проводимые на этой неделе военные учения США и Южной Кореи, однако информацию не удалось рассекретить

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую полицию.

В понедельник южнокорейские и американские войска начнут 11-летние учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи.

В то же время, КНДР протестует против таких учений, называя их планом США и партнера на Юге для нападения на страну.

Полицейское агентство провинции Кёнги Намбу сообщило, что хакеры, связанные с группой Кимсуки (Kimsuky), получили доступ к системе по электронной почте подрядчиков, работающих в Южной Корее и США. Это касается Объединенного центра имитации военных учений.

"Было подтверждено, что информация, связанная с военными, не была украдена", - говорится в заявлении полиции в воскресенье.

Северная Корея всегда отвергала любое участие в кибератаках. Исследователи говорят, что хакеры Кимсуки долго применяли "фишинговые" электронные письма, которые мошенническим образом побуждают цели разоблачить свои пароли или нажать на вложения или ссылки, устанавливающие вредоносное программное обеспечение.

Южнокорейская полиция и американские военные провели совместное расследование и установили, что IP-адрес, который использовали для попытки взлома, совпадает с адресом, обнаруженным во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году.

  • Накануне стало известно, что Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
  • 19 августа сообщалось, что американский президент в своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина о полномасштабном вторжении в Украину "уморительной".
  • Лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.
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