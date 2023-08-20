Хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи
Северокорейские хакеры нацелены на проводимые на этой неделе военные учения США и Южной Кореи, однако информацию не удалось рассекретить
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейскую полицию.
В понедельник южнокорейские и американские войска начнут 11-летние учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи.
В то же время, КНДР протестует против таких учений, называя их планом США и партнера на Юге для нападения на страну.
Полицейское агентство провинции Кёнги Намбу сообщило, что хакеры, связанные с группой Кимсуки (Kimsuky), получили доступ к системе по электронной почте подрядчиков, работающих в Южной Корее и США. Это касается Объединенного центра имитации военных учений.
"Было подтверждено, что информация, связанная с военными, не была украдена", - говорится в заявлении полиции в воскресенье.
Северная Корея всегда отвергала любое участие в кибератаках. Исследователи говорят, что хакеры Кимсуки долго применяли "фишинговые" электронные письма, которые мошенническим образом побуждают цели разоблачить свои пароли или нажать на вложения или ссылки, устанавливающие вредоносное программное обеспечение.
Южнокорейская полиция и американские военные провели совместное расследование и установили, что IP-адрес, который использовали для попытки взлома, совпадает с адресом, обнаруженным во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году.
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