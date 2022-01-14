Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Хакеры КНДР похитили $400 млн криптовалюты за 2021 год, - Chainalysis

Хакеры КНДР похитили $400 млн криптовалюты за 2021 год, - Chainalysis

14 января, 2022 пятница
13:33
Мир

За прошлый год хакеры Северной Кореи совершили минимум семь кибератак и похитили криптовалюты на $400 млн

Об этом сообщается в отчете компании Chainalysis.

За 2021 год северокорейские хакеры похитили цифровые активы на сумму почти $400 млн во время по меньшей мере семи атак на криптовалютные платформы. Это большая сумма, чем когда-либо в предыдущие годы.

"С 2020 по 2021 год количество хакерских операций, связанных с Северной Кореей, увеличилось с четырех до семи, а сумма, полученная от этих взломов, выросла на 40%", - говорится в отчете.

Хакеры использовали фишинговые приманки и вредоносное программное обеспечение, чтобы скачивать средства из "горячих" кошельков, подключенных к интернету, организаций на контролируемые Северной Кореей адреса. После этого начинался процесс отмывания средств, чтобы скрыть их хищение.

Компания отметила, что, вероятно, многие прошлогодние атаки были совершены хакерской группой Lazarus Group, против которой США применили санкции. Считается, что группу контролирует главное разведывательное бюро Северной Кореи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Криминал
КНДР
хакеры
Читайте также:
Роман Безсмертний
12 января, 2022 среда
"Граничит с госизменой": Бессмертный предположил, что вагнергейт и выдача Цемаха являются выполнением тайных соглашений Зеленского с россиянами, заключенных в Омане
Вест Гем
13 января, 2022 четверг
Ярмоленко помог "Вест Гему" обыграть "Норвич" и выйти на четвертое место в АПЛ
11 января, 2022 вторник
"Зачем вторжение, если есть более дешевые меры": эксперт назвал цели РФ в эскалации на границе Украины
Киев
+3
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.83
    Покупка 27.83
    Продажа 28.1
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
14 января
14:57
Обновлено
хакер
В ночь на 14 января хакеры атаковали украинские правительственные сайты
14:32
В Великобритании требуют отставки премьера из-за вечеринок накануне похорон принца Филиппа
14:18
Украинская спортивная драма "С завязанными глазами" вышла онлайн
14:11
Эксклюзив
Хакерская атака на правительственные сайты - это спецоперация Российской Федерации, - эксперт
14:05
Сергей Шкарлет
В Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 92% педагогов, - Шкарлет
14:03
Минобороны впервые сформирует кадровый резерв для продвижения по службе
14:02
Эксклюзив
Сергей Лавров
Виталий Портников: Лавров продолжает запугивать Запад
14:00
Наталья Диденко
В Украину идут похолодание, штормовой ветер и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
13:58
Футболист сборной Бразилии перешел в "Шахтер" за 12 млн евро
13:45
Судья не рассмотрел ходатайство о мере пресечения Порошенко, следователи ждут его возвращения 17 января, - ГБР
13:43
Игорь Кузин
Возобновляет эффективность COVID-вакцины, - Минздрав объяснил, для чего нужна бустерная доза
13:25
Харьков
Полиция: в Харькове за сутки "минировали" 234 объекта
13:23
Кибератака на украинские госсайты - самая мощная за 4 года, - Госспецсвязи
13:22
Под Харьковом произошло массовое ДТП: госпитализированы двое взрослых и 6-летний ребенок
13:11
ГБР
Брали взятки у раненых на Донбассе военных: ГБР сообщило о подозрениях злоумышленникам
12:59
россия
Российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить в этом Украину, - разведка
12:54
ОАСК
ОАСК открыл еще одно производство по иску Януковича
12:52
россия хакер
Как Россия хакнула Зе-власть. И при чем здесь выборы через "Дию"
12:45
Лавров
Лавров назвал деятельность инструкторов НАТО на Донбассе новой "красной линией"
12:35
Хосеп Боррель
ЕС осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений, предлагает помощь
12:30
вакцина
Украина разрешила испытания лекарства от коронавируса
12:15
таблетки Merck
В Индонезии разрешили COVID-таблетки Merck для экстренного использования
12:12
Илон Маск
Tesla начала продавать ряд товаров за криптовалюту Dogecoin
12:10
Новак Джокович
Лучший теннисист планеты Джокович готовится к депортации из Австралии, его визу вторично аннулировали
11:55
Перевозил мигрантов: в Польше близ границы с Беларусью задержали украинца
11:55
Британская группа Muse выпустила клип, снятый украинской командой в Киеве
11:38
Енс Столтенберг
Украина и Грузия станут членами НАТО, но сроки пока не установлены, - Столтенберг
11:34
В феврале авиакомпания Ryanair отменит несколько рейсов из Украины
11:30
Внутри акимата Алматы
В Алматы задержали уже более двух тысяч протестующих
11:20
Лавров
НАТО "втягивает в свои ряды" Украину и скандинавские страны, - глава МИД России
11:12
Обновлено
хакер
Утечки персональных данных не было, - Госспецсвязи о хакерской атаке на правительственные сайты
11:11
Йенс Столтенберг
Столтенберг: в случае повторного нападения РФ на Украину возможно увеличение войск НАТО на восточном фланге
11:01
"Будут оборонять" побережье от атак врага: РФ начала в оккупированном Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов
10:50
Пытался ввезти кокаин почти на 10 млн грн: в Украине приговорили к 6 годам заключения иностранца
10:31
Энтони Блинкен
Мы не ожидали прорывов от переговоров с РФ, - Блинкен
10:31
КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
10:30
Петр Порошенко
В Европарламенте готовят санкции против судей, преследующих Порошенко, - евродепутат
10:08
Денисова обратилась в Международный комитет Красного креста с просьбой срочно посетить политзаключенных Хараберюшей и способствовать немедленной госпитализации
09:47
Херсонская область вышла из "оранжевой" зоны карантина
09:30
вакцинация
ЮНИСЕФ: в декабре некоторые бедные страны отказались от более 100 млн доз COVID-вакцины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV