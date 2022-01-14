Хакеры КНДР похитили $400 млн криптовалюты за 2021 год, - Chainalysis
За прошлый год хакеры Северной Кореи совершили минимум семь кибератак и похитили криптовалюты на $400 млн
Об этом сообщается в отчете компании Chainalysis.
За 2021 год северокорейские хакеры похитили цифровые активы на сумму почти $400 млн во время по меньшей мере семи атак на криптовалютные платформы. Это большая сумма, чем когда-либо в предыдущие годы.
"С 2020 по 2021 год количество хакерских операций, связанных с Северной Кореей, увеличилось с четырех до семи, а сумма, полученная от этих взломов, выросла на 40%", - говорится в отчете.
Хакеры использовали фишинговые приманки и вредоносное программное обеспечение, чтобы скачивать средства из "горячих" кошельков, подключенных к интернету, организаций на контролируемые Северной Кореей адреса. После этого начинался процесс отмывания средств, чтобы скрыть их хищение.
Компания отметила, что, вероятно, многие прошлогодние атаки были совершены хакерской группой Lazarus Group, против которой США применили санкции. Считается, что группу контролирует главное разведывательное бюро Северной Кореи.
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