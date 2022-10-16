Об этом заявила IT-армия Украины.

"Мы 12 октября успешно атаковали энергосети Санкт-Петербурга и Ленинградской области акционерного общества "ЛОЭСК". Проще говоря, российскую ТЭЦ", – говорится в сообщении.

По словам хакеров, им удалось проникнуть внутрь сетевой инфраструктуры, получить доступ к рабочим местам операторов и "поиграть с выключателями".

"Да, недавние перебои электросети в Ленинградской области – это дело наших рук", – рассказали хактивисты.

Кроме того, специалисты IT-армии Украины обратились к россиянам и подчеркнули, что их данные очень плохо защищены, и если удалось атаковать целую электросетевую компанию, то сломать данные ее простых пользователей будет еще легче.

"Мы получили так много информации, что обрабатывать ее пришлось два дня. В наших руках оказались паспорта, документы, базы данных сотрудников и клиентов", – говорят хакеры.

Все данные, документы, паспорта и приказы, по словам хакеров, уже выложили в интернет – чтобы любой пользователь мог загрузить эту информацию и сделать с ней все, что угодно.

24 сентября украинские хакеры совершили масштабную кибератаку на платежную систему "Мир". Хактивисты, в частности, генерируют трафик на системы с помощью браузеров или примитивных DDoS инструментов с целью вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.