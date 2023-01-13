Хакеры из России атаковали предвыборные сайты кандидатов в президенты Чехии
Утром 13 января российские хакеры атаковали предвыборные сайты кандидатов в президенты Чехии Петра Павла и Томаша Зимы
Об этом информирует Радио Прага .
"Предвыборный сайт кандидата в президенты Петра Павла утром 13 января подвергся мощной хакерской атаке, как и сайт еще одного кандидата на пост главы государства Томаша Зимы. Некоторые пользователи сайтов не могут ознакомиться с их содержанием, сообщили их команды", - пишет издание.
Пресс-секретарь Петра Павла Ева Громадкова сообщила, что атака была проведена с разных IP-адресов по всей Европе.
Национальный центр кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB) заявляет, что за атакой стоит российская группировка NoName057.
В настоящее время вебсайт работает.
Известно, что 11 января мощной хакерской атаке подвергся сайт генерала кандидата Павла.
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