Об этом информирует Радио Прага .

"Предвыборный сайт кандидата в президенты Петра Павла утром 13 января подвергся мощной хакерской атаке, как и сайт еще одного кандидата на пост главы государства Томаша Зимы. Некоторые пользователи сайтов не могут ознакомиться с их содержанием, сообщили их команды", - пишет издание.

Пресс-секретарь Петра Павла Ева Громадкова сообщила, что атака была проведена с разных IP-адресов по всей Европе.

Национальный центр кибербезопасности и информационной безопасности (NUKIB) заявляет, что за атакой стоит российская группировка NoName057.

В настоящее время вебсайт работает.

Известно, что 11 января мощной хакерской атаке подвергся сайт генерала кандидата Павла.

26 декабря 2022 года президент Чехии Милош Земан назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину самой большой проблемой уходящего года. "Я полностью поддерживаю помощь борющейся Чехии Украине и верю, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины", - сказал политик.

1 января стало известно, что Чехия официально разорвала сотрудничество с российским Объединенным институтом ядерных исследований в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

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