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Хакеры из "Киберсопротивления" получили доступ к российскому приложению для военных "Репей"

26 сентября, 2023 вторник
13:35
Война с Россией хакер

Активисты "Киберсопротивления" получили полную документацию на АСУ "Репей" - российский прототип приложения для военных "Кропива"

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Активисты "Киберсопротивления" получили полную документацию на АСУ "Репей" - российский прототип приложения для военных "Кропива".

Отмечается, что украинская система управления тактического звена "Кропива" разработана в 2014 году и позволяет налаживать взаимодействие между подразделениями, обмен данными и предоставляет доступ к карте местности с учетом ландшафта.

"Подполковник росгвардии Юрий Вишняков (сотрудник организационного отделения сил специального назначения росгвардии) решил помочь Силам обороны и предоставить доступ к российскому аналогу "Репей", который разрабатывает для оккупантов концерн "Созвездие"", - говорится в сообщении.

Додаток "Рєпєй"

Фото: Центр национального сопротивления


Из переписки подполковника с производителями известно, что враг и не скрывает - "Репей" это подделка "Кропивы".

Додаток "Рєпєй"

Фото: Центр национального сопротивления


Идеология, функциональная архитектура, а также интерфейс копируют украинскую АСУ полностью. Есть и офлайн-карты, и переключение между слоями, и расчеты зон видимости и обстрела на основе 3D-модели рельефа.

Разработчики страны-агрессора не формулируют собственные концепции АСУ. Либо неспособны, либо военное руководство настолько поражено украинскими образцами (Кропива, Дельта, Гризельда), что отклоняет все остальное уже на уровне формулировки техзадания.

В ЦНС уверены, что такое явление обрекает агрессора на "догоняющую стратегию" в области тактических и оперативно-тактических АСУ, в рамках которой агрессор будет постоянно отставать от Украины: пока усилия устремляются на копирование трофейных образцов, наши разработчики будут вводить в действие новые.

"Ну и напоследок, россияне уже могут "Репей" не внедрять, ведь подполковник Вишняков провалил эту задачу и отдал Силам обороны всю документацию и доступ к программе. Спасибо товарищу Вишнякову за службу", - подытожили в Центре национального сопротивления.

  • Группа "Киберсопротивление" 21 сентября получила доступ к электронной почте российского военного, который, скорее всего, ответственен за атаки беспилотниками на Никопольский завод ферросплавов.

Украина
Россия
Технологии
кибератаки
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