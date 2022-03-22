Хакеры из Anonymous взломали российские принтеры и печатают на них антивоенные обращения к россиянам

Об этом сообщает International Business Times.



Известно, что хакеры взломали принтеры в РФ и за два часа напечатали более 100 тысяч копий своего обращения к россиянам.



"Граждане России! Действуйте сейчас, чтобы помешать Путину-террористу убить больше тысяч людей в Украине", – говорится в обращении.



Журналисты International Business Times поговорили с представителями хакерского объединения и они еще раз подтвердили факт взлома и объяснили, что операция включала сообщения россиянам, что их президент, Кремль и российские СМИ соврали им. В обращении также содержится инструкция по установке tor – программного обеспечения для анонимизации интернет-трафика и беспрепятственного доступа к "реальным медиа в обход российской цензуры".

Напомним, международная группа хакеров Anonymous призвала все компании, работающие и уплачивающие налоги в бюджет России, прекратить работу.

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