Хакеры атакуют шведские компании и органы власти из-за сожжения Корана

Об этом сообщает издание SVT .

Стало известно, что в воскресенье, 19 февраля, пострадали несколько сайтов, среди которых – энергетическая компания Vattenfall, сервис корпоративной почты Kivra и официальное применение уведомлений о чрезвычайных ситуациях SOS Alarm.

Также добавляется, что представители учреждений сообщили SVT, что сами сервисы в результате кибератак не пострадали – есть только проблемы с доступом к сайтам. Некоторые из них уже возобновили работу.

За несколько дней до этой группировки Anonymous Sudan заявило, что до вторника будет осуществлять кибератаки в знак протеста против акций по сожжению Корана в Стокгольме.

В шведском Агентстве по гражданской защите и подготовке к чрезвычайным ситуациям (MSB) подтверждают, что за последние недели было больше случаев кибератак, чем обычно, и продолжают сотрудничать с Национальным центром кибербезопасности для их устранения.

Шведская служба безопасности ранее предупредила, что угрозы нападений на Швецию выросли после того, как в январе ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции.

Это вызвало гнев в мусульманском мире и заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратиться в Швецию с просьбой внести изменения в свое законодательство, чтобы сделать это незаконным.