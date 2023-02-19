Хакеры атакуют шведские компании и органы власти из-за сожжения Корана
В течение выходных сайты ряда компаний и государственных органов Швеции подверглись кибератакам анонимной группировки Anonymous Sudan из-за акций сожжения Корана
Об этом сообщает издание SVT .
Стало известно, что в воскресенье, 19 февраля, пострадали несколько сайтов, среди которых – энергетическая компания Vattenfall, сервис корпоративной почты Kivra и официальное применение уведомлений о чрезвычайных ситуациях SOS Alarm.
Также добавляется, что представители учреждений сообщили SVT, что сами сервисы в результате кибератак не пострадали – есть только проблемы с доступом к сайтам. Некоторые из них уже возобновили работу.
За несколько дней до этой группировки Anonymous Sudan заявило, что до вторника будет осуществлять кибератаки в знак протеста против акций по сожжению Корана в Стокгольме.
В шведском Агентстве по гражданской защите и подготовке к чрезвычайным ситуациям (MSB) подтверждают, что за последние недели было больше случаев кибератак, чем обычно, и продолжают сотрудничать с Национальным центром кибербезопасности для их устранения.
Шведская служба безопасности ранее предупредила, что угрозы нападений на Швецию выросли после того, как в январе ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции.
Это вызвало гнев в мусульманском мире и заставило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обратиться в Швецию с просьбой внести изменения в свое законодательство, чтобы сделать это незаконным.
- Напомним, 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- 28 января Министр иностранных дел Финляндии намекнул, что Россия может быть причастна к протесту с сожжением Корана , который грозит сорвать вступление Швеции в НАТО.
- 1 февраля главная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении политика Расмуса Палудана и представителя правого движения Эдвина Вагенсвельда, которые уничтожали копии Корана в Швеции, Нидерландах и Дании.
- 1 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО, пока там возможны акции по сожжению священной для мусульман книги Корана.
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