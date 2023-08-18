Хакеры атаковали японские ядерные сайты из-за плана сброса воды с Фукусимы

Об этом сообщило издание Kyodo.

По данным NTT Security Japan, Anonymous активизировала свои кибератаки с прошлого месяца, вскоре после того, как Международное агентство по атомной энергии заявило в своем окончательном отчете, что планируемый сброс будет соответствовать мировым стандартам безопасности.

"Необходимо быть бдительными, поскольку атаки могут еще больше усилиться после разгрузки", – сказал представитель токийской фирмы.

Среди организаций, на которые нацелилась международная хакерская группа: Японское агентство по атомной энергии, Japan Atomic Power Co. и Японское общество атомной энергии

Анонимы осуществляли распределенные DDoS-атаки, когда сети перегружаются хакерами, высвобождающими поток данных из нескольких источников в течение короткого периода времени, причем атаку возглавляла базирующаяся в Италии группа.

Деятельность базирующейся во Вьетнаме группы также была подтверждена, сообщает NTT Security.

Также японское агентство по атомной энергии заявило, что посещаемость его вебсайта примерно в 100 раз превысила обычный уровень, но пользователи могли продолжать просматривать сайт, поскольку оно приняло контрмеры.

По данным NTT Security, Anonymous опубликовали "целевой список" своих атак после того, как правительство Японии официально решило в 2021 году выпустить очищенную воду с атомной электростанции "Фукусима-1", принадлежащей Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Помимо трех организаций, связанных с ядерной энергетикой, в список попали TEPCO, Министерство экономики, торговли и промышленности и Либерально-демократическая партия, сообщили в NTT Security.

Недавно один из членов "Анонимуса" заявил в интервью Kyodo News, что политике японского правительства по сбросу очищенной воды не хватает прозрачности, поскольку граждане не могут участвовать в процессе принятия решений.

"Мы должны положить конец бессмысленному превращению моря в свалку ради экономической выгоды", - сказал член организации.

Что предшествовало

Ранее Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель, после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля стало известно, что управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

7 августа сообщалось , что Япония рассматривает возможность начать сброс очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции Фукусима в море между концом августа и началом сентября, после того, как премьер-министр Фумио Кишида вернется с трехстороннего саммита из США и Южной Кореи.