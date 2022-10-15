Об этом говорится в блоге Microsoft.

Отмечается, что новый тип программ-требителей "Престиж", ранее не идентифицированный, поражает организации в Украине и Польше. Злоумышленники атаковали 11 октября широкий спектр систем в течение часа.

По данным Microsoft, эти атаки имели несколько заметных особенностей, отличающих их от других вредных вымогателей, отслеживаемых компанией. Взломы очень похожи на ранние атаки российской кибергруппы, связанной с правительством, нарушившим работу государственных учреждений Украины. При этом Microsoft пока не удалось связать атаки с какой-нибудь известной группой.

Кроме того, в компании сообщают, что программа-требитель Prestige шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, где говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента для расшифровки. Исследователи предполагают, что хакеры украли необходимые учетные данные раньше и ждали подходящего момента.

19 августа в Госспецсвязи объяснили, что такое вредоносное программное обеспечение и как противодействовать угрозам в киберпространстве. Среди известнейших видов ШПЗ – вирусы, трояны, программы-требители, черви и другие.

19 сентября украинская киберармия сломала сайт ЧВК "Вагнер" и получила все персональные данные наемников.

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