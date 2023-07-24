Хакеры атаковали серверы 12 министерств в Норвегии
Двенадцать серверов Норвегии пострадали от хакерской атаки в понедельник, 24 июля
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства местного самоуправления страны.
Кроме того, в министерстве добавили, что сейчас полиция занимается расследованием хакерского нападения на норвежские сервера. Детали инцидента отсутствуют.
- 22 июля киберполиция Черкасской области разоблачила хакера, совершившего DDoS-атаки на серверы государственных учреждений Азербайджана.
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