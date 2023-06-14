Хакеры атаковали сайты "Суспильного"
В среду, 14 июня, хакеры атаковали сайты "Суспильного"
Об этом сообщает телеграм-канал "Суспильного".
"Суспильное подверглось хакерской атаке: часть наших сайтов временно не работает. Мы решаем проблему", – говорится в сообщении.
В то же время, все платформы "Суспильное Новости" работают бесперебойно.
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