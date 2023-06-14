Хакеры атаковали сайты "Суспильного"

Об этом сообщает телеграм-канал "Суспильного".

"Суспильное подверглось хакерской атаке: часть наших сайтов временно не работает. Мы решаем проблему", – говорится в сообщении.

В то же время, все платформы "Суспильное Новости" работают бесперебойно.