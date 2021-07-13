Хакеры атаковали сайты президента и СБУ, - Госспецсвязи

Об этом сообщает Госспецсвязи .

Как отмечается, Госспецсвязи нейтрализовала очередные кибератаки на сайты органов власти. На этот раз осуществлены DDoS-атаки на официальные сайты президента Украины и Службы безопасности Украины. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины все кибератаки нейтрализовала.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - заявил заместитель председателя Службы Виктор Жора.

В Госспецсвязи заметили, что наблюдают увеличение количества атак различных видов и киберинцидентов. За полгода заблокировано более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы, кроме того - заблокировано более 250 DDoS-атак.

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