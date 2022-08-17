Хакеры атаковали сайт путинской партии "Единая Россия"
В "Единой России" сообщили о DDoS-атаке на партийный сайт
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию пресс-службы партии.
"Пиковая мощность атак составила десятки гигабит/с, а для их проведения задействованы десятки тысяч IP-адресов как российских, так и по всему миру. В списке – США, Корея, страны Восточной и Северной Европы", - говорится в сообщении партии в среду .
В партии также отмечают, что "мощные нападения на все информационные системы и аномальная активность фиксируются каждый день".
- Отметим, что с 24 февраля между Россией и цивилизованным миром, кроме военного, происходит также киберпротивостояние. Так недавно компания Microsoft обнаружила хакерскую операцию Seaborgium, организованную в России и направленную против людей и организации в странах НАТО.
- Госспецсвязи зафиксировало за первое полугодие 2022 года 1,35 тыс. кибератак в Украине.
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